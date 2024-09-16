Обычный тушеный картофель можно приготовить гораздо более оригинальным способом. Для этого вам понадобится молоко. Овощи будут очень нежными и мягкими.

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Идея приготовления тушеного картофеля с курицей в молоке опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Таким образом, можно также готовить макароны.

Ингредиенты

куриное филе – 300-500 г.

картофель – 1 кг.

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

молоко свежее – 2 стакана

соль и специи

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Нарезать тонкими полукольцами лук.

2. Морковь натереть на большой терке.

3. Картошку нарезать средними кусочками.

4. Куриное филе нарезать небольшими кусочками.

5. Обжарить на среднем огне, помешивая.

6. Затем добавить лук, морковь и обжарить 10 минут.

7. Затем добавить нарезанный картофель, соль, специи и влить молоко.

8. Тушить блюдо на очень маленьком огне около часа.

9. По желанию присыпать зеленью. Вместо картофеля можно добавить макароны из твердых сортов, тоже получается очень вкусно.

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