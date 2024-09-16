Вкуснее обычного пюре: как приготовить картофель с курицей в молоке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкуснее обычного пюре: как приготовить картофель с курицей в молоке

Обычный тушеный картофель можно приготовить гораздо более оригинальным способом. Для этого вам понадобится молоко. Овощи будут очень нежными и мягкими.

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Идея приготовления тушеного картофеля с курицей в молоке опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Таким образом, можно также готовить макароны.

Вкуснее обычного пюре: как приготовить картофель с курицей в молоке

Ингредиенты

  • куриное филе – 300-500 г.
  • картофель – 1 кг.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • молоко свежее – 2 стакана
  • соль и специи
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Вкуснее обычного пюре: как приготовить картофель с курицей в молоке

1. Нарезать тонкими полукольцами лук.

2. Морковь натереть на большой терке.

Вкуснее обычного пюре: как приготовить картофель с курицей в молоке

3. Картошку нарезать средними кусочками.

4. Куриное филе нарезать небольшими кусочками.

5. Обжарить на среднем огне, помешивая.

Вкуснее обычного пюре: как приготовить картофель с курицей в молоке

6. Затем добавить лук, морковь и обжарить 10 минут.

7. Затем добавить нарезанный картофель, соль, специи и влить молоко.

Вкуснее обычного пюре: как приготовить картофель с курицей в молоке

8. Тушить блюдо на очень маленьком огне около часа.

9. По желанию присыпать зеленью. Вместо картофеля можно добавить макароны из твердых сортов, тоже получается очень вкусно.

Вкуснее обычного пюре: как приготовить картофель с курицей в молоке

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