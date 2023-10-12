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Вкуснее оливье: рецепт салата "Осенний" с майонезом
Если вы вдруг в поиске вкусного и сытного салата на все случаи жизни, то "Осенний" – это отличный вариант. В нем удачно сочетается вареная колбаса, морковь и яйца. Заправляется салат майонезом, делая вкус блюда более ярким.
Фудблогер Ольга Кобык (oliakobyk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного салата "Осенний" с майонезом.
Ингредиенты:
- морковь
- яйца
- вареная колбаса
- горошек
- майонез
Способ приготовления:
1. Для начала нужно отварить яйца и морковь до готовности. В готовом виде нужно нарезать морковь и яйца соломкой.
2. Также порезать вареную колбасу соломкой.
3. В миске смешать подготовленные ингредиенты и горошек. Заправить майонезом салат и перемешать. Приятного аппетита!
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