Если вы вдруг в поиске вкусного и сытного салата на все случаи жизни, то "Осенний" – это отличный вариант. В нем удачно сочетается вареная колбаса, морковь и яйца. Заправляется салат майонезом, делая вкус блюда более ярким.

Фудблогер Ольга Кобык (oliakobyk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного салата "Осенний" с майонезом.

Ингредиенты:

морковь

яйца

вареная колбаса

горошек

майонез

Способ приготовления:

1. Для начала нужно отварить яйца и морковь до готовности. В готовом виде нужно нарезать морковь и яйца соломкой.

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2. Также порезать вареную колбасу соломкой.

3. В миске смешать подготовленные ингредиенты и горошек. Заправить майонезом салат и перемешать. Приятного аппетита!

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