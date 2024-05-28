Вкуснее отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкуснее отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке

Вместо обычных отбивных из куриного мяса можно приготовить рулетики. В мясо нужно завернуть сочную начинку, поэтому изделия точно не будут сухими. Идеально для этого подходят жареные грибы с луком.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков вместо отбивных опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Добавьте много сыра.

Вкуснее отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке

Ингредиенты:

  • куриное филе
  • грибы шампиньоны
  • лук
  • твердый сыр
  • соль/перец/специи.
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Ингредиенты для соуса:

  • яйца
  • горчица
  • чеснок

Способ приготовления:

Вкуснее отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке

1. Куриное филе порезать и отбить как отбивные, посыпать солью, перцем и паприкой.

2. Для начинки поджарить шампиньоны и лук, порезанные кубиками, до испарения влаги.

Вкуснее отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке

3. Добавить соль, перец, грибную приправу.

4. Охладить, добавить тертый сыр, перемешать.

Вкуснее отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке

5. На отбивные выложить начинку.

6. Свернуть в рулет и переложить в форму для запекания.

Вкуснее отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке

7. Смазать соусом и отправить в духовку на 30-40 минут.

8. Достать, посыпать тертым сыром.

Вкуснее отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке

9. Отправить еще в духовку на несколько минут.

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