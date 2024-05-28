Вкуснее отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке
Вместо обычных отбивных из куриного мяса можно приготовить рулетики. В мясо нужно завернуть сочную начинку, поэтому изделия точно не будут сухими. Идеально для этого подходят жареные грибы с луком.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков вместо отбивных опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Добавьте много сыра.
Ингредиенты:
- куриное филе
- грибы шампиньоны
- лук
- твердый сыр
- соль/перец/специи.
Ингредиенты для соуса:
- яйца
- горчица
- чеснок
Способ приготовления:
1. Куриное филе порезать и отбить как отбивные, посыпать солью, перцем и паприкой.
2. Для начинки поджарить шампиньоны и лук, порезанные кубиками, до испарения влаги.
3. Добавить соль, перец, грибную приправу.
4. Охладить, добавить тертый сыр, перемешать.
5. На отбивные выложить начинку.
6. Свернуть в рулет и переложить в форму для запекания.
7. Смазать соусом и отправить в духовку на 30-40 минут.
8. Достать, посыпать тертым сыром.
9. Отправить еще в духовку на несколько минут.
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