Вкуснее отбивных: как приготовить сочные мясные рулетики с начинкой
Не спешите сразу жарить мясо на отбивные. Для лучшего вкуса выложите на кусочки на начинку. Если завернуть следующие компоненты – получатся вкусные и очень сочные рулетики.
Идея приготовления мясных рулетиков вместо отбивных опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Что начинка не выпадала – кусочки нужно перевязать.
Ингредиенты:
- мясо (свинину, телятину, по своему вкусу)
- горчица в зернах
- вяленые томаты
- сыр (пармезан или другой любимый твердый сыр)
- шпинат
- соль, перец
- соевый соус – 50-60 мл
- белое вино – 30 мл
- мед – 1,5 ч.л.
- растительное масло и сливочное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Хорошо отбить мясо, посолить, поперчить.
2. Смазать горчицей.
3. Выложить измельченные томаты, творог, шпинат.
4. Свернуть в рулеты, зафиксировать нитью, нарезать на кусочки.
5. На растительном масле и сливочном масле обжариваем со всех сторон до золотистой корочки.
6. Добавляем соевый соус, вино, мед.
7. Накрыть крышкой и готовить на небольшом огне еще 7-10 минут (периодически переворачивать).
8. Выложить на тарелку, полить образовавшимся соусом во время приготовления.
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