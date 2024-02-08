Вкуснее отбивных: как приготовить сочные мясные рулетики с начинкой

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкуснее отбивных: как приготовить сочные мясные рулетики с начинкой

Не спешите сразу жарить мясо на отбивные. Для лучшего вкуса выложите на кусочки на начинку. Если завернуть следующие компоненты – получатся вкусные и очень сочные рулетики.

Идея приготовления мясных рулетиков вместо отбивных опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Что начинка не выпадала – кусочки нужно перевязать.

Вкуснее отбивных: как приготовить сочные мясные рулетики с начинкой

Ингредиенты:

  • мясо (свинину, телятину, по своему вкусу)
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  • горчица в зернах
  • вяленые томаты
  • сыр (пармезан или другой любимый твердый сыр)
  • шпинат
  • соль, перец
  • соевый соус – 50-60 мл
  • белое вино – 30 мл
  • мед – 1,5 ч.л.
  • растительное масло и сливочное масло для жарки

Способ приготовления:

Вкуснее отбивных: как приготовить сочные мясные рулетики с начинкой

1. Хорошо отбить мясо, посолить, поперчить.

2. Смазать горчицей.

Вкуснее отбивных: как приготовить сочные мясные рулетики с начинкой

3. Выложить измельченные томаты, творог, шпинат.

4. Свернуть в рулеты, зафиксировать нитью, нарезать на кусочки.

Вкуснее отбивных: как приготовить сочные мясные рулетики с начинкой

5. На растительном масле и сливочном масле обжариваем со всех сторон до золотистой корочки.

6. Добавляем соевый соус, вино, мед.

Вкуснее отбивных: как приготовить сочные мясные рулетики с начинкой

7. Накрыть крышкой и готовить на небольшом огне еще 7-10 минут (периодически переворачивать).

8. Выложить на тарелку, полить образовавшимся соусом во время приготовления.

Вкуснее отбивных: как приготовить сочные мясные рулетики с начинкой

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