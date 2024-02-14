Вкуснее пиццы: какое оригинальное блюдо из лаваша приготовить на День Валентина
День святого Валентина – идеальное время, чтобы приготовить второй половинке вкусный и оригинальный обед с привкусом любви.
Прекрасный пример такого блюда опубликовала фудблогер Алена Карпюк. В своем Instagram она рассказала, как приготовить оригинальное блюдо из лаваша, что будет, не только вкуснее пиццы, но и создаст романтическое настроение.
Ингредиенты
- Лаваш – 2 шт
- Кетчуп
- Колбаса
- Сыр сулугуни
- Томаты черри
Способ приготовления
1. Лаваш круглой формы смазываем кетчупом.
2. Выкладываем на кетчуп колбасу (можно выбирать любую по вкусу).
3. Сыр натираем на терке и присыпаем колбасу толстым слоем.
4. Сверху выкладываем томаты черри, разрезанные пополам.
5. Во втором лаваше решаем сердечки с помощью формы для печенья.
6. Накрываем этим куском лаваша пиццу и смазываем его кетчупом.
7. Сердечки, которые были вырезаны, закладываем на место.
8. Отправляем блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов пока сыр хорошо не расплавится. На это уйдет примерно 20 минут.
Также на OBOZ.UA есть и другие интересные рецепты пиццы: