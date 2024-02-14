Вкуснее пиццы: какое оригинальное блюдо из лаваша приготовить на День Валентина

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Вкуснее пиццы: какое оригинальное блюдо из лаваша приготовить на День Валентина

День святого Валентина – идеальное время, чтобы приготовить второй половинке вкусный и оригинальный обед с привкусом любви.

Прекрасный пример такого блюда опубликовала фудблогер Алена Карпюк. В своем Instagram она рассказала, как приготовить оригинальное блюдо из лаваша, что будет, не только вкуснее пиццы, но и создаст романтическое настроение.

Вкуснее пиццы: какое оригинальное блюдо из лаваша приготовить на День Валентина
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Ингредиенты

  • Лаваш – 2 шт
  • Кетчуп
  • Колбаса
  • Сыр сулугуни
  • Томаты черри

Способ приготовления

1. Лаваш круглой формы смазываем кетчупом.

2. Выкладываем на кетчуп колбасу (можно выбирать любую по вкусу).

Вкуснее пиццы: какое оригинальное блюдо из лаваша приготовить на День Валентина

3. Сыр натираем на терке и присыпаем колбасу толстым слоем.

4. Сверху выкладываем томаты черри, разрезанные пополам.

Вкуснее пиццы: какое оригинальное блюдо из лаваша приготовить на День Валентина

5. Во втором лаваше решаем сердечки с помощью формы для печенья.

Вкуснее пиццы: какое оригинальное блюдо из лаваша приготовить на День Валентина

6. Накрываем этим куском лаваша пиццу и смазываем его кетчупом.

Вкуснее пиццы: какое оригинальное блюдо из лаваша приготовить на День Валентина

7. Сердечки, которые были вырезаны, закладываем на место.

Вкуснее пиццы: какое оригинальное блюдо из лаваша приготовить на День Валентина

8. Отправляем блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов пока сыр хорошо не расплавится. На это уйдет примерно 20 минут.

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