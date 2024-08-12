Вкуснее шарлотки: как приготовить яблочный торт с нежным сливочным кремом

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
315
Вкуснее шарлотки: как приготовить яблочный торт с нежным сливочным кремом

Сочные сезонные яблоки подходят для приготовления не только классической шарлотки, но и полноценного изысканного торта. Плоды отлично сочетаются с нежным сливочным кремом и пышным тестом. Десерт идеально подходит для семейного чаепития.

Видео дня

Идея приготовления нежного яблочного торта опубликована на странице фудблогерки Виктории с ником kelbas v в Instagram. Крем готовится на основе сметаны.

Вкуснее шарлотки: как приготовить яблочный торт с нежным сливочным кремом

Ингредиенты для бисквита:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 100 г + ванильный сахар – 10 г
  • масло – 150 мл.
  • молоко – 50 мл.
  • мука – 300 г
  • разрыхлитель – 10-12 г
  • яблоки – 4 шт.
  • корица – 1 ч.л. (по желанию)

Ингредиенты для крема:

  • сметана – 400 г
  • сахар – 100 г
  • сок и цедра – 1/2 лимона
  • сгуститель – 1 пакетик

Способ приготовления:

Вкуснее шарлотки: как приготовить яблочный торт с нежным сливочным кремом

1. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавить масло и молоко, перемешать.

3. Добавить муку, разрыхлитель и корицу, замешиваем густое тесто.

4. Добавить к нему мелко нарезанные яблоки.

Вкуснее шарлотки: как приготовить яблочный торт с нежным сливочным кремом

5. Переложить тесто в форму, застеленную пергаментом, смазанным маслом.

6. Выпекать корж 40-45 минут при температуре 180 градусов.

7. Для крема взбить сметану с сахаром 2 минуты.

Вкуснее шарлотки: как приготовить яблочный торт с нежным сливочным кремом

8. Добавить цедру и сок лимона, перемешать.

9. Всыпать загуститель, финально перемешать.

Вкуснее шарлотки: как приготовить яблочный торт с нежным сливочным кремом

10. Разрезаем лепешку на 2-3 части и смазать кремом.

Вкуснее шарлотки: как приготовить яблочный торт с нежным сливочным кремом

11. Чтобы тортик был более ровным, положить верхний корж вниз, а нижний сделать верхней частью торта.

12. Этому тортику достаточно пропитаться всего 2 часа и можно есть.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты