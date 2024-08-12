Вкуснее шарлотки: как приготовить яблочный торт с нежным сливочным кремом
Сочные сезонные яблоки подходят для приготовления не только классической шарлотки, но и полноценного изысканного торта. Плоды отлично сочетаются с нежным сливочным кремом и пышным тестом. Десерт идеально подходит для семейного чаепития.
Идея приготовления нежного яблочного торта опубликована на странице фудблогерки Виктории с ником kelbas v в Instagram. Крем готовится на основе сметаны.
Ингредиенты для бисквита:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 100 г + ванильный сахар – 10 г
- масло – 150 мл.
- молоко – 50 мл.
- мука – 300 г
- разрыхлитель – 10-12 г
- яблоки – 4 шт.
- корица – 1 ч.л. (по желанию)
Ингредиенты для крема:
- сметана – 400 г
- сахар – 100 г
- сок и цедра – 1/2 лимона
- сгуститель – 1 пакетик
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром.
2. Добавить масло и молоко, перемешать.
3. Добавить муку, разрыхлитель и корицу, замешиваем густое тесто.
4. Добавить к нему мелко нарезанные яблоки.
5. Переложить тесто в форму, застеленную пергаментом, смазанным маслом.
6. Выпекать корж 40-45 минут при температуре 180 градусов.
7. Для крема взбить сметану с сахаром 2 минуты.
8. Добавить цедру и сок лимона, перемешать.
9. Всыпать загуститель, финально перемешать.
10. Разрезаем лепешку на 2-3 части и смазать кремом.
11. Чтобы тортик был более ровным, положить верхний корж вниз, а нижний сделать верхней частью торта.
12. Этому тортику достаточно пропитаться всего 2 часа и можно есть.
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