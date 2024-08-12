Сочные сезонные яблоки подходят для приготовления не только классической шарлотки, но и полноценного изысканного торта. Плоды отлично сочетаются с нежным сливочным кремом и пышным тестом. Десерт идеально подходит для семейного чаепития.

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Идея приготовления нежного яблочного торта опубликована на странице фудблогерки Виктории с ником kelbas v в Instagram. Крем готовится на основе сметаны.

Ингредиенты для бисквита:

яйца – 3 шт.

сахар – 100 г + ванильный сахар – 10 г

масло – 150 мл.

молоко – 50 мл.

мука – 300 г

разрыхлитель – 10-12 г

яблоки – 4 шт.

корица – 1 ч.л. (по желанию)

Ингредиенты для крема:

сметана – 400 г

сахар – 100 г

сок и цедра – 1/2 лимона

сгуститель – 1 пакетик

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавить масло и молоко, перемешать.

3. Добавить муку, разрыхлитель и корицу, замешиваем густое тесто.

4. Добавить к нему мелко нарезанные яблоки.

5. Переложить тесто в форму, застеленную пергаментом, смазанным маслом.

6. Выпекать корж 40-45 минут при температуре 180 градусов.

7. Для крема взбить сметану с сахаром 2 минуты.

8. Добавить цедру и сок лимона, перемешать.

9. Всыпать загуститель, финально перемешать.

10. Разрезаем лепешку на 2-3 части и смазать кремом.

11. Чтобы тортик был более ровным, положить верхний корж вниз, а нижний сделать верхней частью торта.

12. Этому тортику достаточно пропитаться всего 2 часа и можно есть.

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