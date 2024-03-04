Вкуснее шарлотки: полезный яблочный пирог с овсянкой и орехами
Вместо шарлотки с большим количеством пшеничной муки можно приготовить такой питательный пирог. В его основе сочные яблоки, а также орехи и овсянка. Десерт не просто сладкий, но еще и очень полезный.
Идея приготовления яблочного пирога с овсянкой опубликована на странице нутрициолога Татьяны Божко (healthy_nk) в Instagram. Вместо обычной пшеничной муки здесь используется кокосовая.
Ингредиенты:
- 1 стакан овсянки (мелкий, быстрого приготовления)
- 1/2 стакана кокосовой муки
- 2 стакана жирного растительного молока
- 1 яйцо
- 1 большое яблоко (режем тоненькими слайсами)
- орехи
- корица
- разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- соль
- масло ГХИ, кокосовое или сливочное масло
Способ приготовления:
1. Взбить одно яйцо.
2. Добавить овсяные хлопья, кокосовую муку, разрыхлитель, щепотку соли, чайную ложку корицы и растительное молоко.
3. Все хорошо перемешать.
4. В форму для запекания вылить смесь.
5. Сверху выложить яблоки.
6. Снова посыпать корицей.
7. Выложить немного масла ГХИ для приятной корочки.
8. Посыпать измельченными орехами.
9. Отправить в духовку при температуре 160 градусов на 30-40 минут. Готовность проверить шпажкой.
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