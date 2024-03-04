Вкуснее шарлотки: полезный яблочный пирог с овсянкой и орехами

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
180
Вкуснее шарлотки: полезный яблочный пирог с овсянкой и орехами

Вместо шарлотки с большим количеством пшеничной муки можно приготовить такой питательный пирог. В его основе сочные яблоки, а также орехи и овсянка. Десерт не просто сладкий, но еще и очень полезный.

Идея приготовления яблочного пирога с овсянкой опубликована на странице нутрициолога Татьяны Божко (healthy_nk) в Instagram. Вместо обычной пшеничной муки здесь используется кокосовая.

Вкуснее шарлотки: полезный яблочный пирог с овсянкой и орехами

Ингредиенты:

  • 1 стакан овсянки (мелкий, быстрого приготовления)
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  • 1/2 стакана кокосовой муки
  • 2 стакана жирного растительного молока
  • 1 яйцо
  • 1 большое яблоко (режем тоненькими слайсами)
  • орехи
  • корица
  • разрыхлитель – 1/2 ч.л.
  • соль
  • масло ГХИ, кокосовое или сливочное масло

Способ приготовления:

Вкуснее шарлотки: полезный яблочный пирог с овсянкой и орехами

1. Взбить одно яйцо.

2. Добавить овсяные хлопья, кокосовую муку, разрыхлитель, щепотку соли, чайную ложку корицы и растительное молоко.

Вкуснее шарлотки: полезный яблочный пирог с овсянкой и орехами

3. Все хорошо перемешать.

4. В форму для запекания вылить смесь.

5. Сверху выложить яблоки.

Вкуснее шарлотки: полезный яблочный пирог с овсянкой и орехами

6. Снова посыпать корицей.

7. Выложить немного масла ГХИ для приятной корочки.

Вкуснее шарлотки: полезный яблочный пирог с овсянкой и орехами

8. Посыпать измельченными орехами.

Вкуснее шарлотки: полезный яблочный пирог с овсянкой и орехами

9. Отправить в духовку при температуре 160 градусов на 30-40 минут. Готовность проверить шпажкой.

Вкуснее шарлотки: полезный яблочный пирог с овсянкой и орехами

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