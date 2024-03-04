Вместо шарлотки с большим количеством пшеничной муки можно приготовить такой питательный пирог. В его основе сочные яблоки, а также орехи и овсянка. Десерт не просто сладкий, но еще и очень полезный.

Идея приготовления яблочного пирога с овсянкой опубликована на странице нутрициолога Татьяны Божко (healthy_nk) в Instagram. Вместо обычной пшеничной муки здесь используется кокосовая.

Ингредиенты:

1 стакан овсянки (мелкий, быстрого приготовления)

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1/2 стакана кокосовой муки

2 стакана жирного растительного молока

1 яйцо

1 большое яблоко (режем тоненькими слайсами)

орехи

корица

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

соль

масло ГХИ, кокосовое или сливочное масло

Способ приготовления:

1. Взбить одно яйцо.

2. Добавить овсяные хлопья, кокосовую муку, разрыхлитель, щепотку соли, чайную ложку корицы и растительное молоко.

3. Все хорошо перемешать.

4. В форму для запекания вылить смесь.

5. Сверху выложить яблоки.

6. Снова посыпать корицей.

7. Выложить немного масла ГХИ для приятной корочки.

8. Посыпать измельченными орехами.

9. Отправить в духовку при температуре 160 градусов на 30-40 минут. Готовность проверить шпажкой.

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