Вкуснее супа: легкая сборная солянка для быстрого обеда

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,8 т.
Вкуснее супа: легкая сборная солянка для быстрого обеда

Солянка – это наваристый и вкусный суп, который традиционно готовят с разными копченостями, свежими и маринованными овощами, грибами, колбасой и оливками.

В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт легкой солянки с копченостями, овощами и маринованными огурцами.

Рецепт солянки

Ингредиенты:

  • мясо (копчености)
  • картофель
  • огурцы маринованные
  • морковь
  • лук
  • маслины
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  • томатный соус
  • соль, перец
  • лимон

Способ приготовления:

1. Картофель порезать кубиками и насыпать в кастрюлю. Залить водой и довести до кипения.

Солянка с картофелем и мясом

2. Измельчить лук, порезать кубиками морковь. Обжарить сначала лук до прозрачности, добавить морковь и жарить еще несколько минут.

3. Порезать огурцы кубиками и добавить к овощам, также добавить томатный соус и тушить несколько минут. Добавить зажарку в готовый бульон.

Как приготовить солянку с мясом

4. Нарезать все копчености кубиками и поджарить на сковороде до золотистости. Добавить в бульон. Готовить к готовности.

Классическая солянка

5. В конце порезать и добавить маслины. Солянка готова!

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