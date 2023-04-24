Солянка – это наваристый и вкусный суп, который традиционно готовят с разными копченостями, свежими и маринованными овощами, грибами, колбасой и оливками.

В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт легкой солянки с копченостями, овощами и маринованными огурцами.

Ингредиенты:

мясо (копчености)

картофель

огурцы маринованные

морковь

лук

маслины

Видео дня

томатный соус

соль, перец

лимон

Способ приготовления:

1. Картофель порезать кубиками и насыпать в кастрюлю. Залить водой и довести до кипения.

2. Измельчить лук, порезать кубиками морковь. Обжарить сначала лук до прозрачности, добавить морковь и жарить еще несколько минут.

3. Порезать огурцы кубиками и добавить к овощам, также добавить томатный соус и тушить несколько минут. Добавить зажарку в готовый бульон.

4. Нарезать все копчености кубиками и поджарить на сковороде до золотистости. Добавить в бульон. Готовить к готовности.

5. В конце порезать и добавить маслины. Солянка готова!

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