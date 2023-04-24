Вкуснее супа: легкая сборная солянка для быстрого обеда
Солянка – это наваристый и вкусный суп, который традиционно готовят с разными копченостями, свежими и маринованными овощами, грибами, колбасой и оливками.
В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт легкой солянки с копченостями, овощами и маринованными огурцами.
Ингредиенты:
- мясо (копчености)
- картофель
- огурцы маринованные
- морковь
- лук
- маслины
- томатный соус
- соль, перец
- лимон
Способ приготовления:
1. Картофель порезать кубиками и насыпать в кастрюлю. Залить водой и довести до кипения.
2. Измельчить лук, порезать кубиками морковь. Обжарить сначала лук до прозрачности, добавить морковь и жарить еще несколько минут.
3. Порезать огурцы кубиками и добавить к овощам, также добавить томатный соус и тушить несколько минут. Добавить зажарку в готовый бульон.
4. Нарезать все копчености кубиками и поджарить на сковороде до золотистости. Добавить в бульон. Готовить к готовности.
5. В конце порезать и добавить маслины. Солянка готова!
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