Вкуснее сырников: творожные панкейки с шоколадом и изюмом за 10 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее сырников: творожные панкейки с шоколадом и изюмом за 10 минут

Панкейки – идеальное блюдо для вкусного завтрака, перекуса и десерта. Их можно приготовить на молоке, кефире, воде и даже из творожного теста. Для яркого вкуса блюдо часто дополняют фруктами, ягодами, сухофруктами и шоколадом.

Фудблогер Оксана Дорош на своей странице (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram поделилась рецептом творожных панкейков с шоколадом и изюмом.

Рецепт творожных панкейков с шоколадом и изюмом

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт
  • творог – 200 г
  • сахар
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • молоко – 250 мл
  • соль
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  • мука – 240 г
  • масло растительное – 1 ст. л.
  • шоколад – 50 г
  • изюм – 50 г

Способ приготовления:

1. Смешать между собой яйца, сахар, молоко и творог. Взбить все блендером до однородной массы.

2. Изюм залить кипятком и откинуть их на сито, чтобы стекла вода.

Тесто для панкеков

3. Отдельно смешать муку с разрыхлителем и солью. Получившуюся массу смешать с жидкими ингредиентами. Все тщательно перемешать.

4. Добавить масло, изюм и измельченный шоколад. Тщательно перемешать.

Панкейки с творогом на молоке

5. Из полученного теста пожарить оладьи. Приятного аппетита!

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