Вкуснее сырников: творожные панкейки с шоколадом и изюмом за 10 минут
Панкейки – идеальное блюдо для вкусного завтрака, перекуса и десерта. Их можно приготовить на молоке, кефире, воде и даже из творожного теста. Для яркого вкуса блюдо часто дополняют фруктами, ягодами, сухофруктами и шоколадом.
Фудблогер Оксана Дорош на своей странице (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram поделилась рецептом творожных панкейков с шоколадом и изюмом.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- творог – 200 г
- сахар
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- молоко – 250 мл
- соль
- мука – 240 г
- масло растительное – 1 ст. л.
- шоколад – 50 г
- изюм – 50 г
Способ приготовления:
1. Смешать между собой яйца, сахар, молоко и творог. Взбить все блендером до однородной массы.
2. Изюм залить кипятком и откинуть их на сито, чтобы стекла вода.
3. Отдельно смешать муку с разрыхлителем и солью. Получившуюся массу смешать с жидкими ингредиентами. Все тщательно перемешать.
4. Добавить масло, изюм и измельченный шоколад. Тщательно перемешать.
5. Из полученного теста пожарить оладьи. Приятного аппетита!
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