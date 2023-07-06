Панкейки – идеальное блюдо для вкусного завтрака, перекуса и десерта. Их можно приготовить на молоке, кефире, воде и даже из творожного теста. Для яркого вкуса блюдо часто дополняют фруктами, ягодами, сухофруктами и шоколадом.

Фудблогер Оксана Дорош на своей странице (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram поделилась рецептом творожных панкейков с шоколадом и изюмом.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

творог – 200 г

сахар

разрыхлитель – 1 ч. л.

молоко – 250 мл

соль

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мука – 240 г

масло растительное – 1 ст. л.

шоколад – 50 г

изюм – 50 г

Способ приготовления:

1. Смешать между собой яйца, сахар, молоко и творог. Взбить все блендером до однородной массы.

2. Изюм залить кипятком и откинуть их на сито, чтобы стекла вода.

3. Отдельно смешать муку с разрыхлителем и солью. Получившуюся массу смешать с жидкими ингредиентами. Все тщательно перемешать.

4. Добавить масло, изюм и измельченный шоколад. Тщательно перемешать.

5. Из полученного теста пожарить оладьи. Приятного аппетита!

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