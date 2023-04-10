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Вкуснее творожной: нежная кокосовая запеканка без муки, манки и сахара
Вкусная сладкая запеканка, которую можно дополнять фруктами, ягодами или изюмом – идеальный вариант завтрака. К тому же готовить можно ее не только из творога, но и из кокосовой стружки.
Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом нежной кокосовой запеканки, которую вы приготовите без муки, манки и сахара.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт
- кефир – 200 г
- сахарозаменитель
- кокосовая стружка – 40 г
Способ приготовления:
1. Смешать яйца и подсластитель. Взбить миксером до образования пышной массы.
2. К полученной массе добавить кефир и кокосовую стружку. Перемешать и вылить в форму для запекания, застеленную пергаментом.
3. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут. Готовую запеканку посыпать стружкой.
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