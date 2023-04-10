Вкуснее творожной: нежная кокосовая запеканка без муки, манки и сахара

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
27
Вкуснее творожной: нежная кокосовая запеканка без муки, манки и сахара

Вкусная сладкая запеканка, которую можно дополнять фруктами, ягодами или изюмом – идеальный вариант завтрака. К тому же готовить можно ее не только из творога, но и из кокосовой стружки.

Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом нежной кокосовой запеканки, которую вы приготовите без муки, манки и сахара.

Рецепт кокосовой запеканки

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт
  • кефир – 200 г
  • сахарозаменитель
  • кокосовая стружка – 40 г
Видео дня

Способ приготовления:

1. Смешать яйца и подсластитель. Взбить миксером до образования пышной массы.

Запеканка без муки, сахара, манки и творога

2. К полученной массе добавить кефир и кокосовую стружку. Перемешать и вылить в форму для запекания, застеленную пергаментом.

Вкусная запеканка на завтрак

3. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут. Готовую запеканку посыпать стружкой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты