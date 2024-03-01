Вкуснее в 100 раз, чем скумбрия: полезная запеченная камбала с овощами для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
45
Вкуснее в 100 раз, чем скумбрия: полезная запеченная камбала с овощами для ужина

Камбала является очень полезной и вкусной рыбой, в которой содержится много полезного белка, в котором наш организм ежедневно нуждается. В ее состав также входит много жирных кислот омега-3, солей фосфора. Рыбу лучше всего запекать с овощами, специями и лимоном. 

Как вкусно запечь рыбу

Кулинар поделилась в Instagram очень вкусной и полезной запеченной камбалой с овощами, специями и маслом. 

Рецепт рыбы с овощами
Видео дня

Ингредиенты: 

  • камбала – 1шт. 
  • лук – 1 шт. 
  • помидоры черри – 5-8 шт. 
  • перец болгарский 1шт. 
  • масло оливковое 1-2 ст. л.
  • лимон – 3-5 долек 
  • любимые специи

Способ приготовления: 

1. Рыбу предварительно очистите от внутренностей и промойте.

Свежая рыба

2. Нарежьте колечками лук и перец, добавьте помидоры. На рыбе сделайте надрезы и вставьте лимон и полейте лимонным соком.

Рыба с лимоном и овощами

2. Добавляем любимые специи и масло.

Приготовление рыбы

3. Запекайте примерно 25-35 минут при температуре 180 С.

Готовая рыба

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты