Камбала является очень полезной и вкусной рыбой, в которой содержится много полезного белка, в котором наш организм ежедневно нуждается. В ее состав также входит много жирных кислот омега-3, солей фосфора. Рыбу лучше всего запекать с овощами, специями и лимоном.

Кулинар поделилась в Instagram очень вкусной и полезной запеченной камбалой с овощами, специями и маслом.

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Ингредиенты:

камбала – 1шт.

лук – 1 шт.

помидоры черри – 5-8 шт.

перец болгарский 1шт.

масло оливковое 1-2 ст. л.

лимон – 3-5 долек

любимые специи

Способ приготовления:

1. Рыбу предварительно очистите от внутренностей и промойте.

2. Нарежьте колечками лук и перец, добавьте помидоры. На рыбе сделайте надрезы и вставьте лимон и полейте лимонным соком.

2. Добавляем любимые специи и масло.

3. Запекайте примерно 25-35 минут при температуре 180 С.

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