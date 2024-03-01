Вкуснее в 100 раз, чем скумбрия: полезная запеченная камбала с овощами для ужина
Камбала является очень полезной и вкусной рыбой, в которой содержится много полезного белка, в котором наш организм ежедневно нуждается. В ее состав также входит много жирных кислот омега-3, солей фосфора. Рыбу лучше всего запекать с овощами, специями и лимоном.
Кулинар поделилась в Instagram очень вкусной и полезной запеченной камбалой с овощами, специями и маслом.
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Ингредиенты:
- камбала – 1шт.
- лук – 1 шт.
- помидоры черри – 5-8 шт.
- перец болгарский 1шт.
- масло оливковое 1-2 ст. л.
- лимон – 3-5 долек
- любимые специи
Способ приготовления:
1. Рыбу предварительно очистите от внутренностей и промойте.
2. Нарежьте колечками лук и перец, добавьте помидоры. На рыбе сделайте надрезы и вставьте лимон и полейте лимонным соком.
2. Добавляем любимые специи и масло.
3. Запекайте примерно 25-35 минут при температуре 180 С.
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