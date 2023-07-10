Вишни в ликере – это вкусная начинка для выпечки и десертов. Они отлично хранятся на зиму, получаются в меру сладкие, имеют нотки шоколада и алкоголя. К тому же, готовятся очень просто.

Фудблогер Лилия Цвит (Лилия Цвит) на своем канале в YouTube поделилась рецептом вишен в ликере на зиму.

Ингредиенты:

вишни – 2 кг

сахар – 400 г

какао – 40 г

водка – 6 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить вишни, помыть и почистить их.

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2. Отдельно смешать сахар и какао, перемешать.

3. В большую миску поочередно выложить вишни, пересыпая каждый слой сухой массой. Накрыть тару крышкой и оставить в таком виде на 3 часа.

4. После этого тару с вишнями поставить на средний огонь и варить, помешивая. Однако не доводить до кипения.

5. Теплые вишни разложить в чистые банки. В каждую тару добавить по 2 ст.л. л. водки и наполнить соком, в котором варились ягоды. Стерилизовать вишни 15 минут.

6. Стерилизованные вишни герметично закрыть крышками. Банки перевернуть вверх дном и оставить охлаждаться. Готово!

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