Вкуснее винегрета: рецепт салата из свеклы "Осенний" без майонеза
Салат из свеклы – бюджетный, универсальный и вкусный. Стоит отметить, что свекла сочетается практически со всеми овощами, cыром, яйцами, горошком, бобовыми и даже черносливом. Заправлять блюдо можно как обычным майонезом, так и ароматным маслом.
Фудблогер Наталья Пархоменко (Natasha Parkhomenko) на своей странице в YouTube поделилась рецептом салата из свеклы "Осенний" без майонеза.
Ингредиенты:
- вареная свекла – 3 шт
- морковь – 2 шт
- репчатый лук – 1 головка
- кисло-сладкое яблоко – 1 шт
- вода – 100 мл
- уксус 9% – 1 ст. л.
- сахар – 1 ст. л.
- оливковое масло – 3 ст. л.
- лимонный сок
Способ приготовления:
1. Для начала нужно порезать лук полукольцами. Насыпать в нее сахар, налить воду и уксус. Перемешайте и оставьте на несколько минут.
2. Морковь натереть на терке для корейской моркови. Обжарить овощ до мягкости.
3. Яблоко почистить от кожуры и семян, порезать соломкой. Заранее отварную свеклу тоже порезать соломкой.
4. Смешать все овощи, добавить соль, перец, оливковое и лимонный сок. Перемешать. Приятного аппетита!
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