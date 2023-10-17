Салат из свеклы – бюджетный, универсальный и вкусный. Стоит отметить, что свекла сочетается практически со всеми овощами, cыром, яйцами, горошком, бобовыми и даже черносливом. Заправлять блюдо можно как обычным майонезом, так и ароматным маслом.

Фудблогер Наталья Пархоменко (Natasha Parkhomenko) на своей странице в YouTube поделилась рецептом салата из свеклы "Осенний" без майонеза.

Ингредиенты:

вареная свекла – 3 шт

морковь – 2 шт

репчатый лук – 1 головка

кисло-сладкое яблоко – 1 шт

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вода – 100 мл

уксус 9% – 1 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

оливковое масло – 3 ст. л.

лимонный сок

Способ приготовления:

1. Для начала нужно порезать лук полукольцами. Насыпать в нее сахар, налить воду и уксус. Перемешайте и оставьте на несколько минут.

2. Морковь натереть на терке для корейской моркови. Обжарить овощ до мягкости.

3. Яблоко почистить от кожуры и семян, порезать соломкой. Заранее отварную свеклу тоже порезать соломкой.

4. Смешать все овощи, добавить соль, перец, оливковое и лимонный сок. Перемешать. Приятного аппетита!

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