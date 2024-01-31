Для того чтобы куриные голени получились мягкими и сочными, для них нужно выбрать вкусный маринад. Не следует использовать жирный майонез, а также разнообразные пакетированные маринади из магазина. Лучшим вариантом будет выбрать для основы йогурт.

Идея приготовления аппетитных куриных голеней в йогуртовом маринаде опубликована на странице известного украинского шеф-повара Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram. К голеням идеально подойдет хрустящий картофель.

Ингредиенты:

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1 кг куриных голеней

250 г густого белого йогурта

1 ч.л. паприки

соль (по вкусу)

перец чили (по желанию)

Ингредиенты для вкусного картофеля по-крестьянски к голеням:

1 кг картофеля

1 ч.л. паприки

1 ч.л. сухого чеснока

1/2 ч.л. куркумы

40 мл растительного масла (2,5 ст.л.)

соль (по вкусу)

Ингредиенты для йогуртового соуса:

густой белый йогурт

укроп

чеснок

соль

Способ приготовления:

1. Куриные голени хорошо промыть и просушить.

2. К йогурту добавить паприку, соль и, по желанию, перец чили.

3. Хорошо все перемешать и обвалять голени в таком маринаде.

4. Выложить мясо в отдельную емкость, накрыть пищевой пленкой, поставить в холодильник на 10-12 часов.

5. Картофель хорошо промыть и разрезать на ломтики.

6. Отварить кусочки в подсоленной воде после закипания 5 минут.

7. Снять с плиты.

8. В масло засыпать паприку, сухой чеснок, куркуму и немного соли.

9. Из картофеля слить воду и добавить в кусочки готовое ароматное масло.

10. Выложить курицу и картофель на противень с пергаментом.

11. Поставить в разогретую до 185 градусов духовку с конвекцией на 25-30 минут (если голени большие – можно подольше).

12. Для соуса измельчить укроп и чеснок, добавить соль и йогурт.

13. Достать голени с картошкой из духовки и подавать с соусом.

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