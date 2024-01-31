Вкуснейший маринад для запеченных куриных голеней: идея от известной шеф-кухарки
Для того чтобы куриные голени получились мягкими и сочными, для них нужно выбрать вкусный маринад. Не следует использовать жирный майонез, а также разнообразные пакетированные маринади из магазина. Лучшим вариантом будет выбрать для основы йогурт.
Идея приготовления аппетитных куриных голеней в йогуртовом маринаде опубликована на странице известного украинского шеф-повара Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram. К голеням идеально подойдет хрустящий картофель.
Ингредиенты:
- 1 кг куриных голеней
- 250 г густого белого йогурта
- 1 ч.л. паприки
- соль (по вкусу)
- перец чили (по желанию)
Ингредиенты для вкусного картофеля по-крестьянски к голеням:
- 1 кг картофеля
- 1 ч.л. паприки
- 1 ч.л. сухого чеснока
- 1/2 ч.л. куркумы
- 40 мл растительного масла (2,5 ст.л.)
- соль (по вкусу)
Ингредиенты для йогуртового соуса:
- густой белый йогурт
- укроп
- чеснок
- соль
Способ приготовления:
1. Куриные голени хорошо промыть и просушить.
2. К йогурту добавить паприку, соль и, по желанию, перец чили.
3. Хорошо все перемешать и обвалять голени в таком маринаде.
4. Выложить мясо в отдельную емкость, накрыть пищевой пленкой, поставить в холодильник на 10-12 часов.
5. Картофель хорошо промыть и разрезать на ломтики.
6. Отварить кусочки в подсоленной воде после закипания 5 минут.
7. Снять с плиты.
8. В масло засыпать паприку, сухой чеснок, куркуму и немного соли.
9. Из картофеля слить воду и добавить в кусочки готовое ароматное масло.
10. Выложить курицу и картофель на противень с пергаментом.
11. Поставить в разогретую до 185 градусов духовку с конвекцией на 25-30 минут (если голени большие – можно подольше).
12. Для соуса измельчить укроп и чеснок, добавить соль и йогурт.
13. Достать голени с картошкой из духовки и подавать с соусом.
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