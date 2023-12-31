Самый вкусный "Оливье" на Новый год с домашним майонезом: пошаговый рецепт

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
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Самый вкусный 'Оливье' на Новый год с домашним майонезом: пошаговый рецепт

"Оливье" – это салат, без которого сложно представить новогодний стол. Блюдо готовят по всему миру. И, несмотря на большое количество интерпретаций – самым любимым вариантом остается классический вариант.

Пошаговым рецептом салата "Оливье" на Новый год поделилась фудблогер Наталья Данилюк на своем канале "Вкусная кухня с Наталией Данилюк" в YouTube.

Способ приготовления салата "Оливье" с домашним майонезом:

Самый вкусный ''Оливье'' на Новый год с домашним майонезом: пошаговый рецепт

1. Три отварных картофелины нарезать кубиком.

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2. Три отварных морковки нарезать кубиком.

Самый вкусный ''Оливье'' на Новый год с домашним майонезом: пошаговый рецепт

3. Шесть консервированных огурцов (можно в сочетании со свежими) порезать кубиком.

4. Измельчить половину луковицы.

Самый вкусный ''Оливье'' на Новый год с домашним майонезом: пошаговый рецепт

5. Триста грамм молочной колбасы порезать кубиком.

Самый вкусный ''Оливье'' на Новый год с домашним майонезом: пошаговый рецепт

6. Нарезать кубиками два отварных яйца.

7. Добавить зеленый горошек.

Самый вкусный ''Оливье'' на Новый год с домашним майонезом: пошаговый рецепт

8. Измельчить пучок зеленого лука.

9. Заправить домашним майонезом.

Самый вкусный ''Оливье'' на Новый год с домашним майонезом: пошаговый рецепт

10. Все перемешать.

Рецепт домашнего майонеза

Самый вкусный ''Оливье'' на Новый год с домашним майонезом: пошаговый рецепт

Идея приготовления вкусного домашнего майонеза за 3 минуты опубликована на странице известного шеф-повара Вадима Бжезинского (pava_vb) в Instagram. Вам понадобится всего 2 яйца.

Ингредиенты:

Самый вкусный ''Оливье'' на Новый год с домашним майонезом: пошаговый рецепт
  • масло – 300 мл
  • яйцо – 2 шт
  • чеснок – 0.5 зубчика
  • лимон (сок) – 2 ч.л.
  • горчица – 2 ч.л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

Самый вкусный ''Оливье'' на Новый год с домашним майонезом: пошаговый рецепт

1. Куриные яйца отправить в чашу блендера.

2. Положить разрезанный чеснок.

3. Добавить горчицу.

4. Выжать лимонный сок.

5. Посолить и поперчить.

6. Добавить масло.

7. Все взбить до однородной массы. Если вы хотите, чтобы майонез был гуще – добавляйте меньше масла на 70 мл.

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