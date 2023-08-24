Вкусный горячий тост можно готовить не только в соленом виде, но и дополнять сладкими начинками. К примеру, персиками и сыром. Такое сочетание получается очень сытным и питательным, подойдет на завтрак и перекус.

В одном из кулинарных блогов (buba_foodie) в Instagram был опубликован рецепт тоста с персиками и сыром.

Ингредиенты:

белый хлеб – 1 кусок

буррата – 1 шт

персики – 2 шт

мед – 1 ст. л.

базилик

оливковое масло – 1 ст. л.

сливочное масло – 25 г

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коричневый сахар – 1 ст. л.

соль

Способ приготовления:

1. Для начала нужно на сковороде растопить сливочное масло и сразу добавить коричневый сахар. Перемешивать, пока крупинки не растворятся.

2. Помыть и порезать ломтиками персики и выложить на сковородку. Жарить 2-3 минуты, пока персики не станут мягкими и покрытыми карамелизированной корочкой.

3. Между тем также подсушить кусок хлеба.

4. На подсушенный хлеб выложить сыр, посыпать солью и перцем. Далее выложить кусочки персиков, полить тост медом и украсить базиликом. Приятного аппетита!

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