Вкуснейший тост с сыром и персиками на перекус за 10 минут
Вкусный горячий тост можно готовить не только в соленом виде, но и дополнять сладкими начинками. К примеру, персиками и сыром. Такое сочетание получается очень сытным и питательным, подойдет на завтрак и перекус.
В одном из кулинарных блогов (buba_foodie) в Instagram был опубликован рецепт тоста с персиками и сыром.
Ингредиенты:
- белый хлеб – 1 кусок
- буррата – 1 шт
- персики – 2 шт
- мед – 1 ст. л.
- базилик
- оливковое масло – 1 ст. л.
- сливочное масло – 25 г
- коричневый сахар – 1 ст. л.
- соль
Способ приготовления:
1. Для начала нужно на сковороде растопить сливочное масло и сразу добавить коричневый сахар. Перемешивать, пока крупинки не растворятся.
2. Помыть и порезать ломтиками персики и выложить на сковородку. Жарить 2-3 минуты, пока персики не станут мягкими и покрытыми карамелизированной корочкой.
3. Между тем также подсушить кусок хлеба.
4. На подсушенный хлеб выложить сыр, посыпать солью и перцем. Далее выложить кусочки персиков, полить тост медом и украсить базиликом. Приятного аппетита!
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