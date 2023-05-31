Вкусное домашнее мороженое с печеньем: очень удобно есть
Идеальным десертом в летнюю жару, конечно же, является мороженое. Особенно вкусно, если оно приготовлено в домашних условиях. Также, его очень удобно кушать, если с двух сторон есть печенье. Не загрязняются руки и это еще очень вкусно.
Идея приготовления домашнего мороженого с печеньем опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Десерт имеет очень нежный вкус из-за того, что в массу добавляется сгущенка.
Ингредиенты на 12-14 порций:
- сливки 33% холодные – 500 мл
- сгущенка – 100-200 мл (по вкусу)
- арахис жареный – 40-50 г
- черный шоколад – 60 г
- печенье – 24-28 шт.
- какао – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Холодные сливки взбиваем до пиков, добавляем сгущенку и снова взбиваем.
2. Разделяем на две части. В первую добавляем нарезанный шоколад, а во вторую – какао и измельченный арахис.
3. Все хорошо перемешиваем.
4. В форму выкладываем первый слой печенья.
5. Сверху равномерно распределяем мороженое с какао и орешками, сверху по нему распределяем мороженое с шоколадом.
6. Выкладываем второй слой печенья на том же уровне, что и первый – тогда будет удобно нарезать его и держать в руках.
7. Кладем в морозильную камеру до полного застывания. Разрезаем порционно.
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