Настоящее грузинское хачапури можно приготовить на обычной сковороде. Для этого нужно сделать простое тесто на кефире. Оно получается очень эластичным, а после жарки пышным. Сыр лучше выбрать именно сулугуни – под влиянием высоких температур он становится идеальной консистенции.

Идея приготовления хачапури за 15 минут на сковороде опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram. После жарки не забудьте смазать изделия маслом.

Ингредиенты:

кефир – 300 мл.

яйца – 1 шт.

Видео дня

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

разрыхлитель – 10 г

растительное масло – 3 ст.л.

мука – 450 г

Ингредиенты для начинки:

сыр сулугуни – 350 г.

кисломолочный сыр – 2-3 ст. л.

яйца – 1 шт.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску налить 300 миллилитров кефира.

2. К нему добавить 1 яйцо, соль, сахар и разрыхлитель и 3 столовые ложки растительного масла.

3. Все хорошо перемешать, высыпать 450 г муки.

4. Замешать тесто и оставить его на время немного отдохнуть.

5. За это время натереть сыр сулугуни и добавить немного творога.

6. Выбить одно яйцо.

7. Посолить по вкусу.

8. Все кропотливо перемешать и поделить на 4 части.

9. Сформировать шарики.

10. Тесто также разделить на 4 части – таким образом получается 4 хачапура.

11. Немного раскатать и внутрь выложить творог.

12. Защепить и еще раз раскатать.

13. Выложить на разогретую сковороду и жарить на маленьком огне под закрытой крышкой примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

14. Готовые хачапури хорошо смазать сливочным маслом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: