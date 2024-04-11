Вкусное хачапури с сыром за 15 минут на сковороде: на чем сделать тесто
Настоящее грузинское хачапури можно приготовить на обычной сковороде. Для этого нужно сделать простое тесто на кефире. Оно получается очень эластичным, а после жарки пышным. Сыр лучше выбрать именно сулугуни – под влиянием высоких температур он становится идеальной консистенции.
Идея приготовления хачапури за 15 минут на сковороде опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram. После жарки не забудьте смазать изделия маслом.
Ингредиенты:
- кефир – 300 мл.
- яйца – 1 шт.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 10 г
- растительное масло – 3 ст.л.
- мука – 450 г
Ингредиенты для начинки:
- сыр сулугуни – 350 г.
- кисломолочный сыр – 2-3 ст. л.
- яйца – 1 шт.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. В миску налить 300 миллилитров кефира.
2. К нему добавить 1 яйцо, соль, сахар и разрыхлитель и 3 столовые ложки растительного масла.
3. Все хорошо перемешать, высыпать 450 г муки.
4. Замешать тесто и оставить его на время немного отдохнуть.
5. За это время натереть сыр сулугуни и добавить немного творога.
6. Выбить одно яйцо.
7. Посолить по вкусу.
8. Все кропотливо перемешать и поделить на 4 части.
9. Сформировать шарики.
10. Тесто также разделить на 4 части – таким образом получается 4 хачапура.
11. Немного раскатать и внутрь выложить творог.
12. Защепить и еще раз раскатать.
13. Выложить на разогретую сковороду и жарить на маленьком огне под закрытой крышкой примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
14. Готовые хачапури хорошо смазать сливочным маслом.
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