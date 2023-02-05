Вкусное кокосовое печенье без муки: понадобится всего 4 компонента
Чтобы домашнее печенье держало форму – совсем не обязательно добавлять в тесто муку. Такой десерт можно сделать на основе взбитых белков. Текстура получается очень хрустящей, а технология простая и бюджетная.
Идея приготовления кокосового печенья без муки опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram.
Ингредиенты:
- белок яйца – 2 шт (60-70 г)
- кокосовая стружка – 150 г
- сахар – 100 г
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Отделяем белки от желтков. Желтки нам не нужны в этом рецепте.
2. В белки добавляем соль и взбиваем в пену (минуты 1,5).
3. Начинаем понемногу вводить сахар, продолжая взбивать. Взбиваем минут десять – сахар должен раствориться. Когда белки стали глянцевыми и стабильными (пена плотная и не стекает с венчиков), осторожно вводим кокосовую стружку по частям, перемешиваем лопаткой, без миксера.
4. Мокрыми ладонями формируем шарики, выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.
5. Полностью охлаждаем печенье.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: