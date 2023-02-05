Чтобы домашнее печенье держало форму – совсем не обязательно добавлять в тесто муку. Такой десерт можно сделать на основе взбитых белков. Текстура получается очень хрустящей, а технология простая и бюджетная.

Идея приготовления кокосового печенья без муки опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram.

Ингредиенты:

белок яйца – 2 шт (60-70 г)

кокосовая стружка – 150 г

сахар – 100 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

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1. Отделяем белки от желтков. Желтки нам не нужны в этом рецепте.

2. В белки добавляем соль и взбиваем в пену (минуты 1,5).

3. Начинаем понемногу вводить сахар, продолжая взбивать. Взбиваем минут десять – сахар должен раствориться. Когда белки стали глянцевыми и стабильными (пена плотная и не стекает с венчиков), осторожно вводим кокосовую стружку по частям, перемешиваем лопаткой, без миксера.

4. Мокрыми ладонями формируем шарики, выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.

5. Полностью охлаждаем печенье.

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