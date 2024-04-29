Вкусное медовое печенье, которое можно в пост: из чего приготовить тесто
Если вы соблюдаете пост и хочется чего-нибудь вкусненького к чаю – приготовьте такое медовое печенье. Оно получается достаточно сладким, потому что в основе теста мед. Он взаимодействует с содой и мукой, и образуется эластичное тесто, из которого можно вырезать изделия для выпечки.
Идея приготовления постного медового печенья опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Выпекается максимум 10 минут.
Ингредиенты:
- мед – 40 г
- сахар – 80 г
- вода – 50 мл.
- масло – 40 г
- мука – 220 г
- сода – 1/2 ч.л.
- соль – щепотка
Специи:
- корица – 1/2 ч.л.
- молотый мускат – 1/4 ч.л.
- молотый кардамон – 1/4 ч.л.
- молотая гвоздика – 1/4 ч.л.
Способ приготовления:
1. В кастрюльке объединить 80 г сахара, 40 г меда и 50 мл воды.
2. Поставить на маленький огонь.
3. Довести до кипения, пока масса не начнет пениться.
4. Перелить в миску и добавляем полчайной ложки соды.
5. Перемешать, масса будет пениться и посветлеет.
6. Далее добавить щепотку соли и 40 г масла без запаха.
7. Хорошо перемешать.
8. Добавить постепенно муку со специями в медовую смесь, вымешать сначала лопаткой, затем руками.
9. Тесто будет теплое.
10. Завернуть в пищевую пленку и отправить за 20 минут в холодильник.
11. Далее раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности тонко где-то 5 мм.
12. Вырезать кружочки.
13. Выпекать в разогретой до 200 градусов 5-7 минут
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