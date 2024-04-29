Если вы соблюдаете пост и хочется чего-нибудь вкусненького к чаю – приготовьте такое медовое печенье. Оно получается достаточно сладким, потому что в основе теста мед. Он взаимодействует с содой и мукой, и образуется эластичное тесто, из которого можно вырезать изделия для выпечки.

Идея приготовления постного медового печенья опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Выпекается максимум 10 минут.

Ингредиенты:

мед – 40 г

сахар – 80 г

вода – 50 мл.

масло – 40 г

мука – 220 г

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сода – 1/2 ч.л.

соль – щепотка

Специи:

корица – 1/2 ч.л.

молотый мускат – 1/4 ч.л.

молотый кардамон – 1/4 ч.л.

молотая гвоздика – 1/4 ч.л.

Способ приготовления:

1. В кастрюльке объединить 80 г сахара, 40 г меда и 50 мл воды.

2. Поставить на маленький огонь.

3. Довести до кипения, пока масса не начнет пениться.

4. Перелить в миску и добавляем полчайной ложки соды.

5. Перемешать, масса будет пениться и посветлеет.

6. Далее добавить щепотку соли и 40 г масла без запаха.

7. Хорошо перемешать.

8. Добавить постепенно муку со специями в медовую смесь, вымешать сначала лопаткой, затем руками.

9. Тесто будет теплое.

10. Завернуть в пищевую пленку и отправить за 20 минут в холодильник.

11. Далее раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности тонко где-то 5 мм.

12. Вырезать кружочки.

13. Выпекать в разогретой до 200 градусов 5-7 минут

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