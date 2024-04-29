Вкусное медовое печенье, которое можно в пост: из чего приготовить тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
60
Вкусное медовое печенье, которое можно в пост: из чего приготовить тесто

Если вы соблюдаете пост и хочется чего-нибудь вкусненького к чаю – приготовьте такое медовое печенье. Оно получается достаточно сладким, потому что в основе теста мед. Он взаимодействует с содой и мукой, и образуется эластичное тесто, из которого можно вырезать изделия для выпечки.

Идея приготовления постного медового печенья опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Выпекается максимум 10 минут.

Вкусное медовое печенье, которое можно в пост: из чего приготовить тесто

Ингредиенты:

  • мед – 40 г
  • сахар – 80 г
  • вода – 50 мл.
  • масло – 40 г
  • мука – 220 г
Видео дня
  • сода – 1/2 ч.л.
  • соль – щепотка

Специи:

  • корица – 1/2 ч.л.
  • молотый мускат – 1/4 ч.л.
  • молотый кардамон – 1/4 ч.л.
  • молотая гвоздика – 1/4 ч.л.

Способ приготовления:

Вкусное медовое печенье, которое можно в пост: из чего приготовить тесто

1. В кастрюльке объединить 80 г сахара, 40 г меда и 50 мл воды.

2. Поставить на маленький огонь.

3. Довести до кипения, пока масса не начнет пениться.

Вкусное медовое печенье, которое можно в пост: из чего приготовить тесто

4. Перелить в миску и добавляем полчайной ложки соды.

5. Перемешать, масса будет пениться и посветлеет.

6. Далее добавить щепотку соли и 40 г масла без запаха.

Вкусное медовое печенье, которое можно в пост: из чего приготовить тесто

7. Хорошо перемешать.

8. Добавить постепенно муку со специями в медовую смесь, вымешать сначала лопаткой, затем руками.

Вкусное медовое печенье, которое можно в пост: из чего приготовить тесто

9. Тесто будет теплое.

10. Завернуть в пищевую пленку и отправить за 20 минут в холодильник.

Вкусное медовое печенье, которое можно в пост: из чего приготовить тесто

11. Далее раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности тонко где-то 5 мм.

12. Вырезать кружочки.

Вкусное медовое печенье, которое можно в пост: из чего приготовить тесто

13. Выпекать в разогретой до 200 градусов 5-7 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты