Вкусное печенье с малиной: обязательно приготовьте десерт этим летом

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусное печенье с малиной: обязательно приготовьте десерт этим летом

С малиной можно приготовить вкусное варенье, компот, а также элементарное печенье к чаю. Тесто для такой выпечки максимально простое.  Вы сделаете такой десерт один раз, и у вас долгое время будет вкусняшка к чаю или кофе для всей семьи.

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Идея приготовления печенья с малиной опубликована на странице borzhemsky healthy food в Instagram. В тесте есть лимон, который делает такой десерт очень освежающим.

Вкусное печенье с малиной: обязательно приготовьте десерт этим летом

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 115 г
  • яйца – 1 шт.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • лимонная цедра – 2 ст.л.
  • ванилин – 1 ч.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • сода – 1/2 ч. л.
  • мука – 200 г
  • малина – 100 г

Способ приготовления:

Вкусное печенье с малиной: обязательно приготовьте десерт этим летом

1. Взбить мягкое сливочное масло с подсластителем.

2. Добавить лимонный сок, цедру, яйцо.

 

3. Взбивать еще 1-2 минуты.

4. Добавить ванилин, разрыхлитель, соду, муку.

Вкусное печенье с малиной: обязательно приготовьте десерт этим летом

5. Снова сбить.

6. Добавить малину без лишней жидкости и осторожно перемешать.

Вкусное печенье с малиной: обязательно приготовьте десерт этим летом

7. Готовое тесто отправить в морозилку на 10-20 минут для охлаждения.

8. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложить ложкой охлажденное тесто.

9. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 15-20 минут

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