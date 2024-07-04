Вкусное печенье с малиной: обязательно приготовьте десерт этим летом
С малиной можно приготовить вкусное варенье, компот, а также элементарное печенье к чаю. Тесто для такой выпечки максимально простое. Вы сделаете такой десерт один раз, и у вас долгое время будет вкусняшка к чаю или кофе для всей семьи.
Идея приготовления печенья с малиной опубликована на странице borzhemsky healthy food в Instagram. В тесте есть лимон, который делает такой десерт очень освежающим.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 115 г
- яйца – 1 шт.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- лимонная цедра – 2 ст.л.
- ванилин – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сода – 1/2 ч. л.
- мука – 200 г
- малина – 100 г
Способ приготовления:
1. Взбить мягкое сливочное масло с подсластителем.
2. Добавить лимонный сок, цедру, яйцо.
3. Взбивать еще 1-2 минуты.
4. Добавить ванилин, разрыхлитель, соду, муку.
5. Снова сбить.
6. Добавить малину без лишней жидкости и осторожно перемешать.
7. Готовое тесто отправить в морозилку на 10-20 минут для охлаждения.
8. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложить ложкой охлажденное тесто.
9. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 15-20 минут
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