С малиной можно приготовить вкусное варенье, компот, а также элементарное печенье к чаю. Тесто для такой выпечки максимально простое. Вы сделаете такой десерт один раз, и у вас долгое время будет вкусняшка к чаю или кофе для всей семьи.

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Идея приготовления печенья с малиной опубликована на странице borzhemsky healthy food в Instagram. В тесте есть лимон, который делает такой десерт очень освежающим.

Ингредиенты:

сливочное масло – 115 г

яйца – 1 шт.

лимонный сок – 1 ст.л.

лимонная цедра – 2 ст.л.

ванилин – 1 ч.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

сода – 1/2 ч. л.

мука – 200 г

малина – 100 г

Способ приготовления:

1. Взбить мягкое сливочное масло с подсластителем.

2. Добавить лимонный сок, цедру, яйцо.

3. Взбивать еще 1-2 минуты.

4. Добавить ванилин, разрыхлитель, соду, муку.

5. Снова сбить.

6. Добавить малину без лишней жидкости и осторожно перемешать.

7. Готовое тесто отправить в морозилку на 10-20 минут для охлаждения.

8. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложить ложкой охлажденное тесто.

9. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 15-20 минут

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