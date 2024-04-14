Вкусное шоколадное печенье, которое можно есть в пост: простым рецептом Лиза Глинская
Постные десерты также могут быть достаточно аппетитными и вкусными. Есть много растительных компонентов, из которых можно приготовить, например, сладкое печенье к чаю. Вы даже не обратите внимание на то, что в составе нет молока, сливочного масла или сметаны.
Идея приготовления домашнего постного шоколадно-апельсинового печенья опубликована на странице известного украинского шеф-повара Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram. Для начинки отлично подходят орехи.
Ингредиенты:
- мука – 300 г (10 ст.л. с горкой)
- какао-порошок – 40 г (4 ст.л. без горки)
- сахар – 140 г (7 ст.л. без горки)
- разрыхлитель – 8 г (1 ч.л. с горкой)
- соль – щепотка
- подсолнечное масло – 150 мл (рафинированное)
- апельсиновый фреш – 130 мл или воды (9 ст. л.)
- цедра одного апельсина
Дополнительные ингредиенты:
- сахарная пудра – 40 г (2 ст. л. без горки)
- орехи – 50 г (миндаль, кешью или грецкий орех)
Способ приготовления:
1. Натираем цедру апельсина.
2. Разрезать апельсин и выжать сок. Вместо сока можно использовать воду, чай или кофе.
3. Добавить в фреш с цедрой растительное масло и сахарную пудру. Перемешать.
4. Все взбить погружным блендером несколько минут, для того, чтобы образовалась эмульсия (водичка объединилась с маслом).
5. Добавить к этой массе с помощью сита сухие ингредиенты: какао-порошок, разрыхлитель, соль и муку.
6. Смешать тесто силиконовой лопаткой – долго вымешивать не нужно.
7. Сформировать печенье. Сделать небольшие шарики диаметром 3-3,5 см.
8. Обвалять их в сахарной пудре и внутрь положить орешек.
9. Выложить сложившееся печенье на пергамент и отправить выпекаться в разогретую духовку до 175 градусов на 15-16 минут.
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