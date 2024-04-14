Постные десерты также могут быть достаточно аппетитными и вкусными. Есть много растительных компонентов, из которых можно приготовить, например, сладкое печенье к чаю. Вы даже не обратите внимание на то, что в составе нет молока, сливочного масла или сметаны.

Идея приготовления домашнего постного шоколадно-апельсинового печенья опубликована на странице известного украинского шеф-повара Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram. Для начинки отлично подходят орехи.

Ингредиенты:

мука – 300 г (10 ст.л. с горкой)

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какао-порошок – 40 г (4 ст.л. без горки)

сахар – 140 г (7 ст.л. без горки)

разрыхлитель – 8 г (1 ч.л. с горкой)

соль – щепотка

подсолнечное масло – 150 мл (рафинированное)

апельсиновый фреш – 130 мл или воды (9 ст. л.)

цедра одного апельсина

Дополнительные ингредиенты:

сахарная пудра – 40 г (2 ст. л. без горки)

орехи – 50 г (миндаль, кешью или грецкий орех)

Способ приготовления:

1. Натираем цедру апельсина.

2. Разрезать апельсин и выжать сок. Вместо сока можно использовать воду, чай или кофе.

3. Добавить в фреш с цедрой растительное масло и сахарную пудру. Перемешать.

4. Все взбить погружным блендером несколько минут, для того, чтобы образовалась эмульсия (водичка объединилась с маслом).

5. Добавить к этой массе с помощью сита сухие ингредиенты: какао-порошок, разрыхлитель, соль и муку.

6. Смешать тесто силиконовой лопаткой – долго вымешивать не нужно.

7. Сформировать печенье. Сделать небольшие шарики диаметром 3-3,5 см.

8. Обвалять их в сахарной пудре и внутрь положить орешек.

9. Выложить сложившееся печенье на пергамент и отправить выпекаться в разогретую духовку до 175 градусов на 15-16 минут.

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