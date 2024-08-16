Самый простой способ приготовления варенья из слив – на сковороде. Консистенция получится в меру густой, а сам процесс не требует много времени и излишних усилий. Джем идеально хранится на зиму.

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Идея приготовления сливового варенья на сковороде опубликована на странице фудблогера Светланы с ником svitlanacooking в Instagram. Вам понадобится всего 3 ингредиента.

Ингредиенты:

сливы измельченные – баночка 0,5 литровая банка.

сахар – 0,5 литровая баночка

лимонная кислота – 1/3 ч.л.

Способ приготовления:

1. Высыпать измельченные сливы в сковороду из чугуна.

2. Поставить на наибольший огонь.

3. Со времени закипания слив засечь ровно 5 минут.

4. Всыпать сахар, подождать, пока начнет кипеть.

5. Проварить 5 минут.

6. Добавить лимонную кислоту и прокипятить еще минуту.

7. Во время проварки помешивать варенье, чтобы не пригорело.

8. Снять с огня, переложить в стерильную банку и закатать.

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