Вкусное слоеное тесто: секреты приготовления в домашних условиях

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Вкусное слоеное тесто: секреты приготовления в домашних условиях

Слоеное тесто – очень универсальный продукт. Из него можно приготовить и сладкую, и соленую выпечку. Оно сочетается с совершенно разными начинками. Также такое тесто можно хранить в морозилке долгое время – на вкус блюд это не повлияет.

Сегодня редакция FoodOboz делится секретами приготовления слоеного теста в домашних условиях

Несколько советов приготовления слоеного теста

  1. Ингредиенты для теста должны быть предварительно охлажденные.

  2. Плотность теста должна быть равномерной.

  3. Тесто раскатывать только от себя или к себе.

  4. Избегать частой подсыпки муки во время замеса теста.

  5. Если сверху выпечку нужно смазать желтком, он не должен попадать на края теста – они должны расслаиваться.

  6. Первые 10 минут выпекания духовку открывать не стоит.

Выпечка из слоеного теста
Рецепт приготовления слоеного теста

  • мука – 250-350 г

  • масло (или маргарин) – 250 г

  • желток – из 1 яйца

  • уксус (9%) – 1 ч.л

  • вода – 75 мл

  • соль – щепотка

Способ приготовления

  1. Муку просеять, отделить 1/5 часть и приготовить масляное тесто.

  2. Из оставшихся муки, желтка, соли и уксуса замесить мягкое тесто в течение 5 минут.

  3. Накрыть тесто и отправить в холодильник на 10-15 минут.

  4. Вынуть тесто из холодильника, раскатать. В центр выложить масляное тесто и завернуть. Присыпать немного мукой, раскатать тесто размером открытой школьной тетради.

  5. Сложить тесто втрое, завернуть в пищевую пленку, оставить в холодильнике на 15 минут.

  6. Вынуть тесто из холодильника, раскатать только в одну сторону – от себя или к себе. Так повторить 3-4 раза.

  7. Разделить тесто на части и выпекать любимые блюда.

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