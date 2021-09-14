Вкусное слоеное тесто: секреты приготовления в домашних условиях
Слоеное тесто – очень универсальный продукт. Из него можно приготовить и сладкую, и соленую выпечку. Оно сочетается с совершенно разными начинками. Также такое тесто можно хранить в морозилке долгое время – на вкус блюд это не повлияет.
Сегодня редакция FoodOboz делится секретами приготовления слоеного теста в домашних условияхНесколько советов приготовления слоеного теста
Ингредиенты для теста должны быть предварительно охлажденные.
Плотность теста должна быть равномерной.
Тесто раскатывать только от себя или к себе.
Избегать частой подсыпки муки во время замеса теста.
Если сверху выпечку нужно смазать желтком, он не должен попадать на края теста – они должны расслаиваться.
Первые 10 минут выпекания духовку открывать не стоит.
мука – 250-350 г
масло (или маргарин) – 250 г
желток – из 1 яйца
уксус (9%) – 1 ч.л
вода – 75 мл
соль – щепотка
Способ приготовления
Муку просеять, отделить 1/5 часть и приготовить масляное тесто.
Из оставшихся муки, желтка, соли и уксуса замесить мягкое тесто в течение 5 минут.
Накрыть тесто и отправить в холодильник на 10-15 минут.
Вынуть тесто из холодильника, раскатать. В центр выложить масляное тесто и завернуть. Присыпать немного мукой, раскатать тесто размером открытой школьной тетради.
Сложить тесто втрое, завернуть в пищевую пленку, оставить в холодильнике на 15 минут.
Вынуть тесто из холодильника, раскатать только в одну сторону – от себя или к себе. Так повторить 3-4 раза.
Разделить тесто на части и выпекать любимые блюда.
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