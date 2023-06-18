Ароматная и сочная шелковица уже начинает созревать. Поэтому самое время варить из нее вкусное варенье. Такая ягода уже имеет очень выраженный сладкий вкус с легкой кислинкой, поэтому для джема не понадобится множество разнообразных компонентов. Технология максимально простая и бюджетная.

Идея приготовления вкусного варенья из шелковицы опубликована на странице фудблогера Юлии с ником fermerka.ua в Instagram. Вы сварите такой десерт максимум за 20 минут.

Ингредиенты:

шелковица

сахар

лимонная кислота

Способ приготовления:

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1. Шелковицу перетолочь с сахаром 1:1.

2. Можно использовать блендер (так получается без косточек).

3. Добавить 1/3 чайной ложки лимонной кислоты.

4. Довести до кипения.

5. Варить на маленьком огне 15-20 минут, помешивая

6. Семена, которые оказались сверху, собрать.

7. Разложить в банки.

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