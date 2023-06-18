Вкусное варенье из шелковицы: понадобится всего 3 компонента
Ароматная и сочная шелковица уже начинает созревать. Поэтому самое время варить из нее вкусное варенье. Такая ягода уже имеет очень выраженный сладкий вкус с легкой кислинкой, поэтому для джема не понадобится множество разнообразных компонентов. Технология максимально простая и бюджетная.
Идея приготовления вкусного варенья из шелковицы опубликована на странице фудблогера Юлии с ником fermerka.ua в Instagram. Вы сварите такой десерт максимум за 20 минут.
Ингредиенты:
- шелковица
- сахар
- лимонная кислота
Способ приготовления:
1. Шелковицу перетолочь с сахаром 1:1.
2. Можно использовать блендер (так получается без косточек).
3. Добавить 1/3 чайной ложки лимонной кислоты.
4. Довести до кипения.
5. Варить на маленьком огне 15-20 минут, помешивая
6. Семена, которые оказались сверху, собрать.
7. Разложить в банки.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: