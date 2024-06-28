Варенье из смородины имеет легкую кислинку и приятный аромат. Выходит джем достаточно густым и плотным. Поэтому обязательно приготовьте такую заготовку на зиму. Варенье можно использовать для начинок, подавать к блинам и есть прямо на хлебе в прикуску с молоком.

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Идея приготовления варенья из смородины на зиму опубликована на странице фудблогера с ником mykitchen.in.ua в Instagram. Разливать по банкам варенье нужно еще горячим.

Ингредиенты:

вода – 1,5 стаканов

сахар – 16 стаканов

смородина – 11 стаканов

Способ приготовления:

1. К воде добавить половину сахара (8 стаканов).

2. Поставить на небольшой огонь.

3. Постоянно помешивать.

4. Когда сахар полностью растопил – добавить смородину.

5. Варить черную смородину в сахарном сиропе с момента закипания 15 минут на маленьком огне.

6. Выключить огонь.

7. Добавить к смородине оставшийся сахар.

8. Хорошо размешать – сахар должен разойтись.

9. Разлить горячее варенье по стерилизованным банкам. Закрутить.

10. После охлаждения варенье будет густым.

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