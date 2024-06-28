Вкусное варенье из смородины на зиму: понадобится всего три ингредиента
Варенье из смородины имеет легкую кислинку и приятный аромат. Выходит джем достаточно густым и плотным. Поэтому обязательно приготовьте такую заготовку на зиму. Варенье можно использовать для начинок, подавать к блинам и есть прямо на хлебе в прикуску с молоком.
Идея приготовления варенья из смородины на зиму опубликована на странице фудблогера с ником mykitchen.in.ua в Instagram. Разливать по банкам варенье нужно еще горячим.
Ингредиенты:
- вода – 1,5 стаканов
- сахар – 16 стаканов
- смородина – 11 стаканов
Способ приготовления:
1. К воде добавить половину сахара (8 стаканов).
2. Поставить на небольшой огонь.
3. Постоянно помешивать.
4. Когда сахар полностью растопил – добавить смородину.
5. Варить черную смородину в сахарном сиропе с момента закипания 15 минут на маленьком огне.
6. Выключить огонь.
7. Добавить к смородине оставшийся сахар.
8. Хорошо размешать – сахар должен разойтись.
9. Разлить горячее варенье по стерилизованным банкам. Закрутить.
10. После охлаждения варенье будет густым.
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