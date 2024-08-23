Вкусное варенье на зиму из целых груш: как правильно готовить
Вкусное варенье можно приготовить из целых груш. Плоды следует проварить таким образом, чтобы они карамелизировались и, при этом, не превратились в однородную массу. Для такой заготовки вам понадобится всего 3 компонента.
Идея приготовления варенья из целых груш опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala foodblog в Instagram. Плоды выбирайте небольшие и твердые.
Ингредиенты:
- груши небольшого размера – 3 кг. (они должны быть достаточно жестки)
- сахар – 3 кг.
- лимонная кислота – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Груши помыть, удалить носики, оставить плодоножку.
2. Засыпать груши сахаром, варить 15 минут после закипания.
3. Охладить, снова варить 15 минут после закипания. Так повторить еще 4 раза.
4. Кому понадобится больше раз, а кому меньше. Ориентируйтесь по сиропу, он должен быть густым.
5. В последний раз добавить лимонную кислоту.
6. Разлить варенье по сухим стерильным банкам.
7. Закрыть крышками.
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