Вкусное варенье можно приготовить из целых груш. Плоды следует проварить таким образом, чтобы они карамелизировались и, при этом, не превратились в однородную массу. Для такой заготовки вам понадобится всего 3 компонента.

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Идея приготовления варенья из целых груш опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala foodblog в Instagram. Плоды выбирайте небольшие и твердые.

Ингредиенты:

груши небольшого размера – 3 кг. (они должны быть достаточно жестки)

сахар – 3 кг.

лимонная кислота – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Груши помыть, удалить носики, оставить плодоножку.

2. Засыпать груши сахаром, варить 15 минут после закипания.

3. Охладить, снова варить 15 минут после закипания. Так повторить еще 4 раза.

4. Кому понадобится больше раз, а кому меньше. Ориентируйтесь по сиропу, он должен быть густым.

5. В последний раз добавить лимонную кислоту.

6. Разлить варенье по сухим стерильным банкам.

7. Закрыть крышками.

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