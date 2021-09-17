Вкусное вино из слив: как приготовить в домашних условиях

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Вкусное вино из слив: как приготовить в домашних условиях

В современном мире особое внимание ко всему натуральному. Натуральное – значит полезное, изысканное, качественное и проверенное. Многие продукты, которые раньше покупали в магазине, сейчас активно изготавливают дома. Одним из таких продуктов является вино. Именно осенний период является наиболее благоприятным для изготовления домашнего напитка, ведь сейчас созрело много сезонных фруктов: сливы, яблоки, груши и многие другие.

Сегодня редакция FoodOboz делится простой идеей приготовления домашнего вина из слив.

Какие сливы подходят для домашнего вина

  • Сливы темных сортов.

  • Только те сливы, которые сами отпали от ветви.

  • Мыть сливы перед приготовлением не стоит.

  • Испорченные и гнилые сливы нельзя использовать для вина.

Приготовление домашнего сливового вина
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Ингредиенты:

Сливы – 1 кг

Вода – 1 л

Сахар – 200 г

Способ приготовления:

  1. Взять плоды, оставив только спелые.

  2. Сливы размять деревянным пестиком в пюре так, чтобы все косточки вышли наружу. Переложить массу в стеклянную тару, залить холодной водой в расчете 1: 1. Перемешать, накрыть марлей, залить бродить на 2 дня.

  3. После начала брожения симиш процедить, добавить сахар, перемешать.

  4. Полученную жидкость (сусло) перелить в стеклянные банки, заполняя их на две трети. Закрыть водяным затвором. В таком виде банки должны простоять примерно 45 дней. В теплом месте, но не на солнце. Когда смесь перестанет булькотиты, процедить ее от осадка.

  5. Вино разлить по бутылкам, плотно закрыть крышками. Для лучшего вкуса следует оставить бутылки с вином на 2-3 месяца.

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