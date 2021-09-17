Вкусное вино из слив: как приготовить в домашних условиях

В современном мире особое внимание ко всему натуральному. Натуральное – значит полезное, изысканное, качественное и проверенное. Многие продукты, которые раньше покупали в магазине, сейчас активно изготавливают дома. Одним из таких продуктов является вино. Именно осенний период является наиболее благоприятным для изготовления домашнего напитка, ведь сейчас созрело много сезонных фруктов: сливы, яблоки, груши и многие другие.

Сегодня редакция FoodOboz делится простой идеей приготовления домашнего вина из слив.

Какие сливы подходят для домашнего вина

Сливы темных сортов.

Только те сливы, которые сами отпали от ветви.

Мыть сливы перед приготовлением не стоит.

Испорченные и гнилые сливы нельзя использовать для вина.

Видео дня

Ингредиенты:

Сливы – 1 кг

Вода – 1 л

Сахар – 200 г

Способ приготовления:

Взять плоды, оставив только спелые. Сливы размять деревянным пестиком в пюре так, чтобы все косточки вышли наружу. Переложить массу в стеклянную тару, залить холодной водой в расчете 1: 1. Перемешать, накрыть марлей, залить бродить на 2 дня. После начала брожения симиш процедить, добавить сахар, перемешать. Полученную жидкость (сусло) перелить в стеклянные банки, заполняя их на две трети. Закрыть водяным затвором. В таком виде банки должны простоять примерно 45 дней. В теплом месте, но не на солнце. Когда смесь перестанет булькотиты, процедить ее от осадка. Вино разлить по бутылкам, плотно закрыть крышками. Для лучшего вкуса следует оставить бутылки с вином на 2-3 месяца.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: