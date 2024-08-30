Вкусное запеченное генеральское сало с чесноком и специями: рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусное запеченное генеральское сало с чесноком и специями: рецепт от кулинара

Сало – очень полезный, ценный, сытный и вкусный продукт, который можно есть в сыром и запеченном виде. А еще из сала получится очень вкусная намазка на хлеб, которая отлично подойдет к борщу.

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Как из сала приготовить вкусную намазку

Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом очень вкусного, запеченного генеральского сала, со специями и чесноком. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:  

  • сало – 1 кг
  • 60-70 г крепкой горчицы
  • молотый черный и ароматный перец
  • 40-50 г чеснок
  • 5-6 лавровых листочков
  • соль
  • фольга
  • подкопченная паприка

Способ приготовления: 

1. Вымочите сало в воде с солью (25г соли на 1л воды) 4-6 часов. Достаньте сало из воды и обсушите полотенцем.

Сало для блюда

2. Натрите сало крепкой горчицей, молотыми перцами и тертым чесноком. Сюда же молотую паприку и соевый соус. Сало складываем пополам кожурой наружу, а внутрь укладываем лавровый лист и даем ему промариноваться 4-6 часов.

Сало со специями

3. Выложите сало в фольгу и готовьте в духовке 40 минут при 190 С. Через 40 минут разверните фольгу и готовьте еще 10-12 минут при температуре 200 С.

Готовое сало

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