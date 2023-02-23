Неделя Масленицы продолжается. И если вы еще не готовили блины – самое время сделать это. Чтобы ваши изделия получились эластичными, мягкими и тонкими – тесто следует готовить на дрожжах. В такие блины вы сможете завернуть любую начинку, и они не порвутся.

Идея приготовления тонких дрожжевых блинов опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

0,5 л молока

1 ч.л соли

1 яйцо

2 ст.л сахара

20 г живых дрожжей

300 г муки

2 ст.л растительного масла

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Способ приготовления:

1. В миску налить молоко и немного подогреть.

2. Добавить яйцо.

3. Всыпать соль и сахар.

4. Добавить дрожжи.

5. Перемешивая все ложкой, добавить муку.

6. Активно перемешать венчиком.

7. Накрыть пищевой пленкой.

8. Оставить на полтора часа. Каждые 30 минут снова перемешивать.

9. Затем влить масло.

10. Жарить на разогретой сковороде с каждой стороны.

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