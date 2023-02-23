Вкусные блины из дрожжевого теста: очень эластичны и не рвутся

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
15
Вкусные блины из дрожжевого теста: очень эластичны и не рвутся

Неделя Масленицы продолжается. И если вы еще не готовили блины – самое время сделать это. Чтобы ваши изделия получились эластичными, мягкими и тонкими – тесто следует готовить на дрожжах. В такие блины вы сможете завернуть любую начинку, и они не порвутся.

Идея приготовления тонких дрожжевых блинов опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram.

Вкусные блины из дрожжевого теста: очень эластичны и не рвутся

Ингредиенты:

  • 0,5 л молока
  • 1 ч.л соли
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л сахара
  • 20 г живых дрожжей
  • 300 г муки
  • 2 ст.л растительного масла
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Способ приготовления:

Вкусные блины из дрожжевого теста: очень эластичны и не рвутся

1. В миску налить молоко и немного подогреть.

2. Добавить яйцо.

Вкусные блины из дрожжевого теста: очень эластичны и не рвутся

3. Всыпать соль и сахар.

4. Добавить дрожжи.

Вкусные блины из дрожжевого теста: очень эластичны и не рвутся

5. Перемешивая все ложкой, добавить муку.

6. Активно перемешать венчиком.

Вкусные блины из дрожжевого теста: очень эластичны и не рвутся

7. Накрыть пищевой пленкой.

8. Оставить на полтора часа. Каждые 30 минут снова перемешивать.

Вкусные блины из дрожжевого теста: очень эластичны и не рвутся

9. Затем влить масло.

10. Жарить на разогретой сковороде с каждой стороны.

Вкусные блины из дрожжевого теста: очень эластичны и не рвутся

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