Вкусные бублики к чаю, которые можно приготовить на воде и молоке: рецепт
Бублики – это самая простая домашняя выпечка, которая очень легко и быстро готовится, а также долго хранится. Их можно есть на завтрак, перекус и просто с чаем. Баранки в приготовлении не прихотливы, поскольку тесто для них можно приготовить на молоке или же на воде.
Рецептом бубликов поделилась фудблогер Лариса Рожнова (larysarozhnova) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
молоко/вода – 130 мл
яйца – 2 шт.
соль – 0,5 ч. л.
сахар – 1 ст. л.
разрыхлитель – 5 г
мука – 450 г
растительное масло – 20 мл
ванилин
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты для бубликов поместить в чашу и замесить тесто. Это можно также сделать вручную.
2. Из готового теста сформировать бублики.
3. Отварить бублики в кипящей воде: 1 л воды + 1 ст. л. сахара.
4. Как только баранки всплывут доверху, выложить их на бумажное полотенце, а затем на противень. Можно посыпать их кунжутом или маком.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.
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