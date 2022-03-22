Вкусные бублики к чаю, которые можно приготовить на воде и молоке: рецепт

Бублики – это самая простая домашняя выпечка, которая очень легко и быстро готовится, а также долго хранится. Их можно есть на завтрак, перекус и просто с чаем. Баранки в приготовлении не прихотливы, поскольку тесто для них можно приготовить на молоке или же на воде.

Рецептом бубликов поделилась фудблогер Лариса Рожнова (larysarozhnova) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

молоко/вода – 130 мл

яйца – 2 шт.

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

разрыхлитель – 5 г

мука – 450 г

растительное масло – 20 мл

ванилин

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Способ приготовления:

1. Все ингредиенты для бубликов поместить в чашу и замесить тесто. Это можно также сделать вручную.

2. Из готового теста сформировать бублики.

3. Отварить бублики в кипящей воде: 1 л воды + 1 ст. л. сахара.

4. Как только баранки всплывут доверху, выложить их на бумажное полотенце, а затем на противень. Можно посыпать их кунжутом или маком.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

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