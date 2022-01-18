Вкусные булочки за 30 минут: английские сконы
Друзья, если вам нужно приготовить вкусные булочки буквально за 30 минут, обязательно воспользуйтесь этим рецептом. Это очень быстро, легко и просто.
Английские булочки "Сконы"
Ингредиенты:
100 г сливочного масла (холодного) (1/2 пачки)
360 г муки (18 ст. л. без борки)
8 г разрыхлителя (2 полные без горки + 2/3 ч. л.)
2 г соли (1/3 ч.л.)
50 г сахара (2,5 ст. л.)
100 г яйца (2 шт.)
80 мл молока (5 ст. л.)
цедра 1 лимона
50 г грецких орехов (5-7 шт.)
150 г микса из цукатов и сухофруктов
Для глазировки:
25 г сливочного масла (1,5 ст. л.)
40 г меда (4 ч. л.)
Технология приготовления:
Смешайте в миске сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель и сахар.
Натрите в сухие ингредиенты цедру лимона и перемешайте.
Добавьте кубики холодного сливочного масла и разомните их до состояния крошки.
Смешайте яйца с молоком.
Отправьте в крошку орехи, микс цукатов и сухофруктов. Затем, влейте яйца с молоком и замесите тесто.
Соберите тесто в комок и разделите его на две равные части. Каждую из частей раскатайте в круг, толщиной - 1,5-2 см.
Разрежьте тесто на восемь равных частей. Должны получиться треугольники.
Выложите треугольники на пергамент и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15-18 минут.
Приготовьте глазировку. Смешайте сливочное масло с медом.
После, достаньте булочки из духовки, покройте глазировкой и снова отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку ещё на 5 минут.
Готово! Дайте булочкам остыть, а ещё лучше - отлежаться несколько часов.
Подавайте английские булочки "Сконы" со взбитыми сливками и конфитюром.
Приятного аппетита!
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