Вкусные диетические котлеты без мяса, хлеба и яиц: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусные диетические котлеты без мяса, хлеба и яиц: из чего приготовить

Вкусные и сытные котлеты можно сделать даже без мяса. Для блюда отлично подойдет полезная морковь. Масса для жарки отлично держит форму, несмотря на то, что в составе нет яиц, а также хлеба.

Идея приготовления питательных котлет из моркови опубликована на странице фудблогера Юлии с ником _lady.stegantseva_ в Instagram. Для этого блюда вам понадобится всего 5 компонентов.

Вкусные диетические котлеты без мяса, хлеба и яиц: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • морковь – 400 г
  • 1 ст.л. манки
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  • 1 ст.л. муки
  • соль
  • любимые специи

Способ приготовления:

Вкусные диетические котлеты без мяса, хлеба и яиц: из чего приготовить

1. Морковь отварить до готовности.

Вкусные диетические котлеты без мяса, хлеба и яиц: из чего приготовить

2. Натереть на мелкой терке.

Вкусные диетические котлеты без мяса, хлеба и яиц: из чего приготовить

3. Добавить муку, манку, соль.

4. Сформировать котлету.

Вкусные диетические котлеты без мяса, хлеба и яиц: из чего приготовить

5. Обвалять их в манке.

Вкусные диетические котлеты без мяса, хлеба и яиц: из чего приготовить

6. Жарить по 4-5 минут на среднем огне до корочки.

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