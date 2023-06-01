Вкусные и сытные котлеты можно сделать даже без мяса. Для блюда отлично подойдет полезная морковь. Масса для жарки отлично держит форму, несмотря на то, что в составе нет яиц, а также хлеба.

Идея приготовления питательных котлет из моркови опубликована на странице фудблогера Юлии с ником _lady.stegantseva_ в Instagram. Для этого блюда вам понадобится всего 5 компонентов.

Ингредиенты:

морковь – 400 г

1 ст.л. манки

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1 ст.л. муки

соль

любимые специи

Способ приготовления:

1. Морковь отварить до готовности.

2. Натереть на мелкой терке.

3. Добавить муку, манку, соль.

4. Сформировать котлету.

5. Обвалять их в манке.

6. Жарить по 4-5 минут на среднем огне до корочки.

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