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Вкусные диетические котлеты без мяса, хлеба и яиц: из чего приготовить
Вкусные и сытные котлеты можно сделать даже без мяса. Для блюда отлично подойдет полезная морковь. Масса для жарки отлично держит форму, несмотря на то, что в составе нет яиц, а также хлеба.
Идея приготовления питательных котлет из моркови опубликована на странице фудблогера Юлии с ником _lady.stegantseva_ в Instagram. Для этого блюда вам понадобится всего 5 компонентов.
Ингредиенты:
- морковь – 400 г
- 1 ст.л. манки
- 1 ст.л. муки
- соль
- любимые специи
Способ приготовления:
1. Морковь отварить до готовности.
2. Натереть на мелкой терке.
3. Добавить муку, манку, соль.
4. Сформировать котлету.
5. Обвалять их в манке.
6. Жарить по 4-5 минут на среднем огне до корочки.
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