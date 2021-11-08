Эклеры с глазурью на все случаи жизни: идеей поделилась Лилия Цвет
Сладкие, нежные и пышные эклеры со сливочным или сгущенным кремом имеют много поклонников. Такое блюдо обычно покупают в магазине, ведь не все знают, как правильно его готовить. Но сделать такой десерт дома действительно очень легко и вы точно будете уверены в том, что блюдо свежое и качественное.
Известный украинский кондитер Лилия Цвет поделилась простой идеей приготовления вкусных эклеров в домашних условиях. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты для крема:
кисломолочный творог – 600 г
сгущенка сырая – 120 г
сахарная пудра – 120 г
масло – 200 г
Ингредиенты для теста:
вода – 250 мл
масло – 120 г
мука – 150 г
яйца – 4 шт
соль – щепотка
Способ приготовления теста:
В кастрюлю с толстым дном налить воду, добавить масло и соль, довести до кипения.
Убавить огонь, всыпать просеянную муку и все быстро перемешать, чтобы масса заварилась.
Немного охладить.
По одному добавить яйца, сделать однородное тесто.
Если оно еще густое – добавить еще яйца, каждое перемешивать отдельно и осторожно вливать. Нужно следить за консистенцией теста – оно должно быть тягучим, как густой клей, при отрывании должен оставаться острый кончик.
Переложить в кондитерский мешок, сделать разрез 1 сантиметр и выжать эклеры на форму застеленную пергаментом с отступом по 5 см.
Влажной вилкой сделать узоры на эклерах.
Выпекать при температуре 200 градусов первые 10 минут, после этого снизить до 160 градусов и готовить еще 25-30 минут.
Способ приготовления крема:
К кисломолочному сыру добавить сгущенку, взбить все блендером до однородности. Добавить сахарную пудру и растопленное масло, перемешать.
Начинитҗ эклеры с помощью специальной насадки или сделать надрез и начинить с помощью ложки.
По желанию можно приготовить глазурь для эклеров из растопленного шоколада и оранжевого красителя.
Опустить в нее готовые эклеры.
Сверху добавить кондитерскую посыпку, орешки или шоколадную крошку.
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