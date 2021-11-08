Эклеры с глазурью на все случаи жизни: идеей поделилась Лилия Цвет

Сладкие, нежные и пышные эклеры со сливочным или сгущенным кремом имеют много поклонников. Такое блюдо обычно покупают в магазине, ведь не все знают, как правильно его готовить. Но сделать такой десерт дома действительно очень легко и вы точно будете уверены в том, что блюдо свежое и качественное.

Известный украинский кондитер Лилия Цвет поделилась простой идеей приготовления вкусных эклеров в домашних условиях. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты для крема:

кисломолочный творог – 600 г

сгущенка сырая – 120 г

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сахарная пудра – 120 г

масло – 200 г

Ингредиенты для теста:

вода – 250 мл

масло – 120 г

мука – 150 г

яйца – 4 шт

соль – щепотка

Способ приготовления теста:

В кастрюлю с толстым дном налить воду, добавить масло и соль, довести до кипения. Убавить огонь, всыпать просеянную муку и все быстро перемешать, чтобы масса заварилась. Немного охладить. По одному добавить яйца, сделать однородное тесто. Если оно еще густое – добавить еще яйца, каждое перемешивать отдельно и осторожно вливать. Нужно следить за консистенцией теста – оно должно быть тягучим, как густой клей, при отрывании должен оставаться острый кончик. Переложить в кондитерский мешок, сделать разрез 1 сантиметр и выжать эклеры на форму застеленную пергаментом с отступом по 5 см. Влажной вилкой сделать узоры на эклерах. Выпекать при температуре 200 градусов первые 10 минут, после этого снизить до 160 градусов и готовить еще 25-30 минут.

Способ приготовления крема:

К кисломолочному сыру добавить сгущенку, взбить все блендером до однородности. Добавить сахарную пудру и растопленное масло, перемешать. Начинитҗ эклеры с помощью специальной насадки или сделать надрез и начинить с помощью ложки. По желанию можно приготовить глазурь для эклеров из растопленного шоколада и оранжевого красителя. Опустить в нее готовые эклеры. Сверху добавить кондитерскую посыпку, орешки или шоколадную крошку.

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