Эклеры с глазурью на все случаи жизни: идеей поделилась Лилия Цвет

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Эклеры с глазурью на все случаи жизни: идеей поделилась Лилия Цвет

Сладкие, нежные и пышные эклеры со сливочным или сгущенным кремом имеют много поклонников. Такое блюдо обычно покупают в магазине, ведь не все знают, как правильно его готовить. Но сделать такой десерт дома действительно очень легко и вы точно будете уверены в том, что блюдо свежое и качественное.

Известный украинский кондитер Лилия Цвет поделилась простой идеей приготовления вкусных эклеров в домашних условиях. Опубликовано на странице Instagram.

Рецепт эклеров с глазурью

Ингредиенты для крема:

  • кисломолочный творог – 600 г

  • сгущенка сырая – 120 г

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  • сахарная пудра – 120 г

  • масло – 200 г

Ингредиенты для крема

Ингредиенты для теста:

  • вода – 250 мл

  • масло – 120 г

  • мука – 150 г

  • яйца – 4 шт

  • соль – щепотка

Способ приготовления теста:

  1. В кастрюлю с толстым дном налить воду, добавить масло и соль, довести до кипения.

  2. Убавить огонь, всыпать просеянную муку и все быстро перемешать, чтобы масса заварилась.

  3. Немного охладить.

  4. По одному добавить яйца, сделать однородное тесто.

  5. Если оно еще густое – добавить еще яйца, каждое перемешивать отдельно и осторожно вливать. Нужно следить за консистенцией теста – оно должно быть тягучим, как густой клей, при отрывании должен оставаться острый кончик.

  6. Переложить в кондитерский мешок, сделать разрез 1 сантиметр и выжать эклеры на форму застеленную пергаментом с отступом по 5 см.

  7. Влажной вилкой сделать узоры на эклерах.

  8. Выпекать при температуре 200 градусов первые 10 минут, после этого снизить до 160 градусов и готовить еще 25-30 минут.

Приготовление крема для эклеров

Способ приготовления крема:

  1. К кисломолочному сыру добавить сгущенку, взбить все блендером до однородности. Добавить сахарную пудру и растопленное масло, перемешать.

  2. Начинитҗ эклеры с помощью специальной насадки или сделать надрез и начинить с помощью ложки.

  3. По желанию можно приготовить глазурь для эклеров из растопленного шоколада и оранжевого красителя.

  4. Опустить в нее готовые эклеры.

  5. Сверху добавить кондитерскую посыпку, орешки или шоколадную крошку.

Эклеры – вкусный десерт, который так любят дети

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