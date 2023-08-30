Вкусные фаршированные кабачки в духовке: точно не навредят фигуре
Из кабачков можно приготовить сытное и, в то же время, диетическое блюдо. Для этого овощи нужно нафаршировать и запечь в духовке. Начинка из куриного фарша – очень удачный вариант для того, чтобы блюдо получилось низкокалорийным и не навредило фигуре.
Идея приготовления сытных фаршированных кабачков, которые не навредят фигуре, опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Вам понадобится всего 5 компонентов.
Ингредиенты:
- кабачок – 2 шт
- лук – 1 шт
- куриный фарш 250 г
- приправа по вкусу и соль
- сыр – 80 г
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезаем на части по 4-5 см.
2. Вырезаем центр ложкой, можно насквозь, а можно оставить дно (зависит от размера кабачка).
3. Измельчаем в блендере лук и мякоть кабачка.
4. Переводим в фарш и добавляем приправу и соль по вкусу.
5. Перемешиваем все и фаршируем кабачки.
6. Выкладываем их в форму или противень застеленный пергаментом и выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 30-40 минут.
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