Из кабачков можно приготовить сытное и, в то же время, диетическое блюдо. Для этого овощи нужно нафаршировать и запечь в духовке. Начинка из куриного фарша – очень удачный вариант для того, чтобы блюдо получилось низкокалорийным и не навредило фигуре.

Идея приготовления сытных фаршированных кабачков, которые не навредят фигуре, опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Вам понадобится всего 5 компонентов.

Ингредиенты:

кабачок – 2 шт

лук – 1 шт

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куриный фарш 250 г

приправа по вкусу и соль

сыр – 80 г

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезаем на части по 4-5 см.

2. Вырезаем центр ложкой, можно насквозь, а можно оставить дно (зависит от размера кабачка).

3. Измельчаем в блендере лук и мякоть кабачка.

4. Переводим в фарш и добавляем приправу и соль по вкусу.

5. Перемешиваем все и фаршируем кабачки.

6. Выкладываем их в форму или противень застеленный пергаментом и выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 30-40 минут.

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