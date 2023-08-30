Вкусные фаршированные перцы с начинкой жульен: получаются не жирными и сочными
Сейчас болгарский перец очень свежий и сочный. Поэтому он отлично подходит для запекания в духовке. Очень вкусно добавить сытную начинку жульен. Выходит полноценное блюдо, которого хватит на всю семью.
Идея приготовления запеченных фаршированных перцев с начинкой жульен опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Запекается всего 30 минут.
Ингредиенты:
- 2 больших болгарских перца
- 300-400 г куриного филе
- 1 луковица
- 150 г шампиньонов
- 150 г сметаны или 150 мл сливок
- 100 г сыра (у меня моцарелла)
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарезаем лук, куриное филе и шампиньоны.
2. На сковороде на растительном масле обжариваем до мягкости лук.
3. Добавляем куриное филе, перемешиваем и жарим до готовности филе (или пока курица не перестанет быть розовой).
4. Добавляем шампиньоны и готовим к испарению влаги.
5. Далее добавляем сметану или сливки, специи, перемешиваем и готовим еще несколько минут.
6. Болгарский перец разрезаем пополам.
7. Осторожно удаляем семена, ножку оставляем.
8. Наполняем готовой начинкой и посыпаем натертым сыром.
9. Запекаем при температуре 180 градусов 30 минут.
10. При необходимости, перцы можно накрыть фольгой (если сыр начнет слишком быстро румяниться). Или можно без фольги в режиме верх-низ.
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