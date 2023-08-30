Сейчас болгарский перец очень свежий и сочный. Поэтому он отлично подходит для запекания в духовке. Очень вкусно добавить сытную начинку жульен. Выходит полноценное блюдо, которого хватит на всю семью.

Идея приготовления запеченных фаршированных перцев с начинкой жульен опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Запекается всего 30 минут.

Ингредиенты:

2 больших болгарских перца

300-400 г куриного филе

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1 луковица

150 г шампиньонов

150 г сметаны или 150 мл сливок

100 г сыра (у меня моцарелла)

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезаем лук, куриное филе и шампиньоны.

2. На сковороде на растительном масле обжариваем до мягкости лук.

3. Добавляем куриное филе, перемешиваем и жарим до готовности филе (или пока курица не перестанет быть розовой).

4. Добавляем шампиньоны и готовим к испарению влаги.

5. Далее добавляем сметану или сливки, специи, перемешиваем и готовим еще несколько минут.

6. Болгарский перец разрезаем пополам.

7. Осторожно удаляем семена, ножку оставляем.

8. Наполняем готовой начинкой и посыпаем натертым сыром.

9. Запекаем при температуре 180 градусов 30 минут.

10. При необходимости, перцы можно накрыть фольгой (если сыр начнет слишком быстро румяниться). Или можно без фольги в режиме верх-низ.

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