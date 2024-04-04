Вкусные фаршированные шампиньоны с мясом и сыром: готовятся 20 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусные фаршированные шампиньоны с мясом и сыром: готовятся 20 минут

Шампиньоны используют для маринования, их добавляют в пиццу и разнообразные салаты. Также эти грибы можно очень вкусно нафаршировать. Вам понадобится немного мясного фарша и сыра – получится очень вкусно.

Идея приготовления фаршированных шампиньонов с мясом и сыром в духовке опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Запекаются грибы максимум 20 минут.

Вкусные фаршированные шампиньоны с мясом и сыром: готовятся 20 минут

Ингредиенты:

  • шампиньоны большие – 10 шт.
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  • сыр моцарелла – 150 г
  • фарш – 200 г
  • яйца – 2 шт.
  • мука
  • панировочные сухари
  • лук – 1 шт (маленький)
  • соль, перец – по вкусу
  • зелень для украшения – по желанию

Способ приготовления:

Вкусные фаршированные шампиньоны с мясом и сыром: готовятся 20 минут

1. Грибы промыть, обсушить и отрезать ножки.

2. Положить в середину гриба кусочек сыра.

Вкусные фаршированные шампиньоны с мясом и сыром: готовятся 20 минут

3. В фарш добавить мелко натертый лук, соль и перец.

Вкусные фаршированные шампиньоны с мясом и сыром: готовятся 20 минут

4. Перемешать, сделать шапочку и выложить ее на грибок.

Вкусные фаршированные шампиньоны с мясом и сыром: готовятся 20 минут

5. Каждый гриб обвалять в муке, а затем в яйце и панировочных сухарях.

Вкусные фаршированные шампиньоны с мясом и сыром: готовятся 20 минут

6. Кладем на противень застеленный пергаментом и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 15-20 минут.

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