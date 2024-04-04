Вкусные фаршированные шампиньоны с мясом и сыром: готовятся 20 минут
Шампиньоны используют для маринования, их добавляют в пиццу и разнообразные салаты. Также эти грибы можно очень вкусно нафаршировать. Вам понадобится немного мясного фарша и сыра – получится очень вкусно.
Идея приготовления фаршированных шампиньонов с мясом и сыром в духовке опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Запекаются грибы максимум 20 минут.
Ингредиенты:
- шампиньоны большие – 10 шт.
- сыр моцарелла – 150 г
- фарш – 200 г
- яйца – 2 шт.
- мука
- панировочные сухари
- лук – 1 шт (маленький)
- соль, перец – по вкусу
- зелень для украшения – по желанию
Способ приготовления:
1. Грибы промыть, обсушить и отрезать ножки.
2. Положить в середину гриба кусочек сыра.
3. В фарш добавить мелко натертый лук, соль и перец.
4. Перемешать, сделать шапочку и выложить ее на грибок.
5. Каждый гриб обвалять в муке, а затем в яйце и панировочных сухарях.
6. Кладем на противень застеленный пергаментом и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 15-20 минут.
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