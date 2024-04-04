Шампиньоны используют для маринования, их добавляют в пиццу и разнообразные салаты. Также эти грибы можно очень вкусно нафаршировать. Вам понадобится немного мясного фарша и сыра – получится очень вкусно.

Идея приготовления фаршированных шампиньонов с мясом и сыром в духовке опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Запекаются грибы максимум 20 минут.

Ингредиенты:

шампиньоны большие – 10 шт.

Видео дня

сыр моцарелла – 150 г

фарш – 200 г

яйца – 2 шт.

мука

панировочные сухари

лук – 1 шт (маленький)

соль, перец – по вкусу

зелень для украшения – по желанию

Способ приготовления:

1. Грибы промыть, обсушить и отрезать ножки.

2. Положить в середину гриба кусочек сыра.

3. В фарш добавить мелко натертый лук, соль и перец.

4. Перемешать, сделать шапочку и выложить ее на грибок.

5. Каждый гриб обвалять в муке, а затем в яйце и панировочных сухарях.

6. Кладем на противень застеленный пергаментом и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 15-20 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: