Вкусные горячие бутерброды: 15 минут и завтрак готов

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Вкусные горячие бутерброды: 15 минут и завтрак готов

Когда нет времени на приготовление завтрака, всегда можно вспомнить о таком замечательном блюде, как горячие бутерброды. Всего несколько минут на приготовление, и на вашем столе уже появляется вкусный, горячий и питательный завтрак.

Рецептом именно такого завтрака в Instagram поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. Приготовив блюдо по этому рецепту, бутерброды получатся не только вкусными, но и невероятно хрустящими.

Вкусные горячие бутерброды: 15 минут и завтрак готов

Ингредиенты

  • Колбаса – 250 гр
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  • Помидор – 1 большой
  • Тостовой хлеб – 12 шт
  • Яйца – 3-4 шт
  • Сыр твердый – 180-200 гр
  • Зелень
  • Кетчуп

Способ приготовления

1.Помидор и колбасу нарезаем на небольшие кубики.

2. Сыр натираем на большой терке.

3. Яйца взбалтываем вилкой, добавляем к ним помидоры, колбасу и сыр и хорошо перемешаем.

Вкусные горячие бутерброды: 15 минут и завтрак готов

4. Выкладываем хлеб на пергамент, смазываем кетчупом и выкладываем начинку.

Вкусные горячие бутерброды: 15 минут и завтрак готов

5. Выпекаем в духовке при температуре 200 градусов в течение 12-15 минут.

Вкусные горячие бутерброды: 15 минут и завтрак готов

6. Подавать горячими, предварительно присыпав зеленью.

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