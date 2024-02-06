Когда нет времени на приготовление завтрака, всегда можно вспомнить о таком замечательном блюде, как горячие бутерброды. Всего несколько минут на приготовление, и на вашем столе уже появляется вкусный, горячий и питательный завтрак.

Рецептом именно такого завтрака в Instagram поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. Приготовив блюдо по этому рецепту, бутерброды получатся не только вкусными, но и невероятно хрустящими.

Ингредиенты

Колбаса – 250 гр

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Помидор – 1 большой

Тостовой хлеб – 12 шт

Яйца – 3-4 шт

Сыр твердый – 180-200 гр

Зелень

Кетчуп

Способ приготовления

1.Помидор и колбасу нарезаем на небольшие кубики.

2. Сыр натираем на большой терке.

3. Яйца взбалтываем вилкой, добавляем к ним помидоры, колбасу и сыр и хорошо перемешаем.

4. Выкладываем хлеб на пергамент, смазываем кетчупом и выкладываем начинку.

5. Выпекаем в духовке при температуре 200 градусов в течение 12-15 минут.

6. Подавать горячими, предварительно присыпав зеленью.

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