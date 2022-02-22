Хрустящие гренки на завтрак: как сделать нежирными
Если на завтрак совсем не хватает времени, гренки – идеальный вариант. Для такого блюда необходимо минимальное количество ингредиентов, которые всегда найдутся в холодильнике, а также всего несколько минут вашего времени. А для того, чтобы хлеб получился нежирным и хрустящим, нужно соблюдать правильную технологию приготовления.
Идея опубликована на странице _mary.cooking в Instagram.
Ингредиенты на порцию из 4-5 штук:
яйца – 3 шт
молоко – 50 мл
кусочки хлеба – 4-5 шт
соль
перец
майонез
сливочное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Яйцо взбить, посолить и поперчить по вкусу.
2. Влить молоко и перемешать.
3. Еще 2 яйца отварить.
4. Обмокнуть хлеб в яйце.
5. Положить на разогретую сковороду.
6. Обжарить с обеих сторон до румяности.
7. Смазать гренки майонезом, посыпать тертым яйцом.
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