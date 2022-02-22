Хрустящие гренки на завтрак: как сделать нежирными

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
2,1 т.
Хрустящие гренки на завтрак: как сделать нежирными

Если на завтрак совсем не хватает времени, гренки – идеальный вариант. Для такого блюда необходимо минимальное количество ингредиентов, которые всегда найдутся в холодильнике, а также всего несколько минут вашего времени. А для того, чтобы хлеб получился нежирным и хрустящим, нужно соблюдать правильную технологию приготовления.

Идея опубликована на странице _mary.cooking в Instagram.

Ингредиенты на порцию из 4-5 штук:

  • яйца – 3 шт

  • молоко – 50 мл

  • кусочки хлеба – 4-5 шт

  • соль

  • перец

  • майонез

  • сливочное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Яйцо взбить, посолить и поперчить по вкусу.

2. Влить молоко и перемешать.

3. Еще 2 яйца отварить.

4. Обмокнуть хлеб в яйце.

5. Положить на разогретую сковороду.

6. Обжарить с обеих сторон до румяности.

7. Смазать гренки майонезом, посыпать тертым яйцом.

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