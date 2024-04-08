Вкусные и полезные домашние конфеты: легко готовятся и вкуснее покупных

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
72
Вкусные и полезные домашние конфеты: легко готовятся и вкуснее покупных

Как приготовить домашние конфеты таким образом, чтобы они были полезны и получились вкуснее магазинных? На самом деле все достаточно просто. Для этого нужно следовать рецепту, приведенному в этой статье.

Им поделилась фудблогер с ником tanya.perchik. В своем Instagram она рассказала, какие именно ингредиенты нужно использовать, чтобы конфеты получились вкусными, а также чем их можно украсить.

Вкусные и полезные домашние конфеты: легко готовятся и вкуснее покупных

Ингредиенты

  • Рисовые хлебцы – 12 шт
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  • Финики – 8 шт
  • Банан – 1 шт
  • Арахисовая паста – 2 ст.л.
  • Черный шоколад – 100 гр

Ингредиенты для украшения

  • Кокосовая стружка
  • Орешки
  • Какао

Способ приготовления

1. Хлебцы, финики, банан и арахисовую пасту соединяем в отдельной емкости и пробиваем блендером до однородности.

Вкусные и полезные домашние конфеты: легко готовятся и вкуснее покупных

2. Добавляем арахисовую пасту и пробиваем еще раз.

Вкусные и полезные домашние конфеты: легко готовятся и вкуснее покупных

3. Формируем шарики и обмакиваем их в растопленный на водяной бане шоколад.

4. Смоченные в шоколаде шарики обкатываем в кокосовой стружке, какао или орешках по вкусу.

Вкусные и полезные домашние конфеты: легко готовятся и вкуснее покупных

5. Отправляем в холодильник на 1 час.

Вкусные и полезные домашние конфеты: легко готовятся и вкуснее покупных

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