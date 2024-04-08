Вкусные и полезные домашние конфеты: легко готовятся и вкуснее покупных
Как приготовить домашние конфеты таким образом, чтобы они были полезны и получились вкуснее магазинных? На самом деле все достаточно просто. Для этого нужно следовать рецепту, приведенному в этой статье.
Им поделилась фудблогер с ником tanya.perchik. В своем Instagram она рассказала, какие именно ингредиенты нужно использовать, чтобы конфеты получились вкусными, а также чем их можно украсить.
Ингредиенты
- Рисовые хлебцы – 12 шт
- Финики – 8 шт
- Банан – 1 шт
- Арахисовая паста – 2 ст.л.
- Черный шоколад – 100 гр
Ингредиенты для украшения
- Кокосовая стружка
- Орешки
- Какао
Способ приготовления
1. Хлебцы, финики, банан и арахисовую пасту соединяем в отдельной емкости и пробиваем блендером до однородности.
2. Добавляем арахисовую пасту и пробиваем еще раз.
3. Формируем шарики и обмакиваем их в растопленный на водяной бане шоколад.
4. Смоченные в шоколаде шарики обкатываем в кокосовой стружке, какао или орешках по вкусу.
5. Отправляем в холодильник на 1 час.
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