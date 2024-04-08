Как приготовить домашние конфеты таким образом, чтобы они были полезны и получились вкуснее магазинных? На самом деле все достаточно просто. Для этого нужно следовать рецепту, приведенному в этой статье.

Им поделилась фудблогер с ником tanya.perchik. В своем Instagram она рассказала, какие именно ингредиенты нужно использовать, чтобы конфеты получились вкусными, а также чем их можно украсить.

Ингредиенты

Рисовые хлебцы – 12 шт

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Финики – 8 шт

Банан – 1 шт

Арахисовая паста – 2 ст.л.

Черный шоколад – 100 гр

Ингредиенты для украшения

Кокосовая стружка

Орешки

Какао

Способ приготовления

1. Хлебцы, финики, банан и арахисовую пасту соединяем в отдельной емкости и пробиваем блендером до однородности.

2. Добавляем арахисовую пасту и пробиваем еще раз.

3. Формируем шарики и обмакиваем их в растопленный на водяной бане шоколад.

4. Смоченные в шоколаде шарики обкатываем в кокосовой стружке, какао или орешках по вкусу.

5. Отправляем в холодильник на 1 час.

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