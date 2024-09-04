Сосиски – это еда, от которой не откажется ни один ребенок. Но в магазинных вариантах таких изделий достаточно много химии и полезными их точно назвать сложно. Поэтому лучшее решение – это приготовить безопасные и вкусные сосиски дома.

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Идея приготовления домашних полезных сосисок для детей опубликована на странице фудблогера Елены с ником babyfeeding pro в Instagram. В составе есть много овощей, поэтому вы сможете накормить своих капризов и этими важными для организма продуктами.

Ингредиенты:

рис – 100 г

фарш куриный – 400 г

брокколи – 3 больших соцветия

шпинат – 2 шайбы

сыр – 70 г

специи – по желанию

Способ приготовления:

1. Рис сварить до готовности.

2. Брокколи залить крутым кипятком на 5 минут, затем мелко нарезать.

3. Шпинат разморозить, творог натереть.

4. Смешать все ингредиенты вместе.

5. Заполнить формочки для сосисок.

6. Запекать 30 минут при температуре 170 градусов.

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