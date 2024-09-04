Вкусные и полезные сосиски для детей: из чего приготовить в домашних условиях

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусные и полезные сосиски для детей: из чего приготовить в домашних условиях

Сосиски – это еда, от которой не откажется ни один ребенок. Но в магазинных вариантах таких изделий достаточно много химии и полезными их точно назвать сложно. Поэтому лучшее решение – это приготовить безопасные и вкусные сосиски дома.

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Идея приготовления домашних полезных сосисок для детей опубликована на странице фудблогера Елены с ником babyfeeding pro в Instagram. В составе есть много овощей, поэтому вы сможете накормить своих капризов и этими важными для организма продуктами.

Вкусные и полезные сосиски для детей: из чего приготовить в домашних условиях

Ингредиенты:

  • рис – 100 г
  • фарш куриный – 400 г
  • брокколи – 3 больших соцветия
  • шпинат – 2 шайбы
  • сыр – 70 г
  • специи – по желанию

Способ приготовления:

Вкусные и полезные сосиски для детей: из чего приготовить в домашних условиях

1. Рис сварить до готовности.

2. Брокколи залить крутым кипятком на 5 минут, затем мелко нарезать.

Вкусные и полезные сосиски для детей: из чего приготовить в домашних условиях

3. Шпинат разморозить, творог натереть.

Вкусные и полезные сосиски для детей: из чего приготовить в домашних условиях

4. Смешать все ингредиенты вместе.

Вкусные и полезные сосиски для детей: из чего приготовить в домашних условиях

5. Заполнить формочки для сосисок.

Вкусные и полезные сосиски для детей: из чего приготовить в домашних условиях

6. Запекать 30 минут при температуре 170 градусов.

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