Вкусные кабачки с фаршем в духовке: запекаются 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусные кабачки с фаршем в духовке: запекаются 15 минут

Кабачки отлично сочетаются с любыми продуктами. Особенно с мясом. Очень вкусно запечь сезонные овощи с фаршем и сыром. Получается очень простая и сытная закуска.

Идея приготовления запеченных кабачков с фаршем опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Сверху мясо посыпается панировочными сухарями, поэтому образуется аппетитная хрустящая корочка.

Вкусные кабачки с фаршем в духовке: запекаются 15 минут
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Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт
  • куриный фарш – 300 г
  • яйца – 1 шт
  • сыр – 150 г
  • майонез или сметана – 1 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль, перец, орегано по вкусу
  • масло для смазки кабачков
  • панировочные сухари

Способ приготовления:

Вкусные кабачки с фаршем в духовке: запекаются 15 минут

1. Кабачки разрезаем и делаем глубокие поперечные надрезы.

2. Солим, посыпаем орегано, смазываем растительным маслом и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

Вкусные кабачки с фаршем в духовке: запекаются 15 минут

3. В миску кладем куриный фарш, натертый сыр, измельченный чеснок, яйцо, майонез, соль и перец по вкусу.

4. Все хорошо перемешиваем.

Вкусные кабачки с фаршем в духовке: запекаются 15 минут

5. Фарш выкладываем на запеченные кабачки.

6. Сверху посыпаем панировочными сухарями.

Вкусные кабачки с фаршем в духовке: запекаются 15 минут

7. Ставим в духовку при температуре 180 градусов на 20 минут.

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