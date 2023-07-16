Вкусные кабачки с фаршем в духовке: запекаются 15 минут
Кабачки отлично сочетаются с любыми продуктами. Особенно с мясом. Очень вкусно запечь сезонные овощи с фаршем и сыром. Получается очень простая и сытная закуска.
Идея приготовления запеченных кабачков с фаршем опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Сверху мясо посыпается панировочными сухарями, поэтому образуется аппетитная хрустящая корочка.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт
- куриный фарш – 300 г
- яйца – 1 шт
- сыр – 150 г
- майонез или сметана – 1 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- соль, перец, орегано по вкусу
- масло для смазки кабачков
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Кабачки разрезаем и делаем глубокие поперечные надрезы.
2. Солим, посыпаем орегано, смазываем растительным маслом и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
3. В миску кладем куриный фарш, натертый сыр, измельченный чеснок, яйцо, майонез, соль и перец по вкусу.
4. Все хорошо перемешиваем.
5. Фарш выкладываем на запеченные кабачки.
6. Сверху посыпаем панировочными сухарями.
7. Ставим в духовку при температуре 180 градусов на 20 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: