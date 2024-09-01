Вкусные консервированные помидоры: рецепт на двухлитровую банку
Консервированные помидоры – это отличная зимняя закуска, которая готовится летом. Она подходит как к мясу, так и в сочетании с вареным картофелем или рисом.
Как приготовить консервированные помидоры так, чтобы они получились идеальными, в Instagram рассказала фудблогер с ником v.vanilinka. Ничего сложного в их приготовлении нет.
Ингредиенты
- Помидоры средние
- Болгарский перец – 1 шт
- Чеснок – 4-5 зуб
- Лавровый лист – 2 шт
- Укроп – несколько веточек
- Душистый перец – 1 шт
- Черный перец горошком – 5-6 шт.
- Соль
- Сахар
- Уксус 9%
Способ приготовления
1. Помидоры замачиваем в холодной воде на несколько часов.
2. На дно стерилизованных банок выкладываем укроп, болгарский перец, чеснок, лавровый лист, перец горошком. Сверху – помидоры.
3. Заливаем кипящей водой до самого верха и оставляем охлаждаться.
4. Когда вода в банках остыла, сливаем ее в кастрюлю и на каждый литр добавляем по 1ст.л. соли, сахара и уксуса.
5. Доводим это все до кипения и разливаем кипящий рассол по банкам с помидорами.
6. Плотно закрываем стерилизованными крышками, сразу переворачиваем вверх дном и оставляем под одеялом.
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