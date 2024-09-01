Консервированные помидоры – это отличная зимняя закуска, которая готовится летом. Она подходит как к мясу, так и в сочетании с вареным картофелем или рисом.

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Как приготовить консервированные помидоры так, чтобы они получились идеальными, в Instagram рассказала фудблогер с ником v.vanilinka. Ничего сложного в их приготовлении нет.

Ингредиенты

Помидоры средние

Болгарский перец – 1 шт

Чеснок – 4-5 зуб

Лавровый лист – 2 шт

Укроп – несколько веточек

Душистый перец – 1 шт

Черный перец горошком – 5-6 шт.

Соль

Сахар

Уксус 9%

Способ приготовления

1. Помидоры замачиваем в холодной воде на несколько часов.

2. На дно стерилизованных банок выкладываем укроп, болгарский перец, чеснок, лавровый лист, перец горошком. Сверху – помидоры.

3. Заливаем кипящей водой до самого верха и оставляем охлаждаться.

4. Когда вода в банках остыла, сливаем ее в кастрюлю и на каждый литр добавляем по 1ст.л. соли, сахара и уксуса.

5. Доводим это все до кипения и разливаем кипящий рассол по банкам с помидорами.

6. Плотно закрываем стерилизованными крышками, сразу переворачиваем вверх дном и оставляем под одеялом.

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