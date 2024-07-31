Вкусные "конвертики" из теста фило с сырной начинкой: рецепт блюда для сытного перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальными продуктами для этого будет тесто фило, лаваш. Для начинки можно использовать любые продукты.

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Что приготовить из теста фило

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из теста фило с фетой и зеленью.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 200 г феты
  • прованские травы/черный перец
  • зеленый лучок или шпинат
  • тесто фило
  • масло

Способ приготовления:

1. К яйцу добавьте специи, сыр и зелень, перемешайте до однородной консистенции.

Яйца с сыром

2. Лист теста фило складываем пополам и делим на две части.

Фило для блюда

3. На край выкладываем начинку и заворачиваем в треугольник.

Начинка для закуски

4. Переложите треугольники в чашу мультипечи, установите время, температуру и готовьте. Или в духовке!

Готовое блюдо

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