Что приготовить из теста фило

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Вкусные "конвертики" из теста фило с сырной начинкой: рецепт блюда для сытного перекуса
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальными продуктами для этого будет тесто фило, лаваш. Для начинки можно использовать любые продукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из теста фило с фетой и зеленью.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 200 г феты
- прованские травы/черный перец
- зеленый лучок или шпинат
- тесто фило
- масло
Способ приготовления:
1. К яйцу добавьте специи, сыр и зелень, перемешайте до однородной консистенции.
2. Лист теста фило складываем пополам и делим на две части.
3. На край выкладываем начинку и заворачиваем в треугольник.
4. Переложите треугольники в чашу мультипечи, установите время, температуру и готовьте. Или в духовке!
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