Что приготовить из теста фило

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальными продуктами для этого будет тесто фило, лаваш. Для начинки можно использовать любые продукты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из теста фило с фетой и зеленью.

Ингредиенты:

1 яйцо

200 г феты

прованские травы/черный перец

зеленый лучок или шпинат

тесто фило

масло

Способ приготовления:

1. К яйцу добавьте специи, сыр и зелень, перемешайте до однородной консистенции.

2. Лист теста фило складываем пополам и делим на две части.

3. На край выкладываем начинку и заворачиваем в треугольник.

4. Переложите треугольники в чашу мультипечи, установите время, температуру и готовьте. Или в духовке!

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