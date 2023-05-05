Вкусные котлеты без мяса и муки: рассказываем, из чего приготовить сытное блюдо
Котлеты могут быть не только из мяса, но еще и из печени, бобовых, овощей, квашеной капусты. Стоит отметить, что вместо муки можно использовать овсяные хлопья, а также манку.
Диетолог Светлана Фус поделилась в Facebook рецептом вкусных котлет из квашеной капусты с луком и овсяными хлопьями.
Ингредиенты:
- квашеная капуста – 100 г
- овсяные хлопья – 20 г
- лук – 40 г
- яйцо – 1 шт.
- специи – по вкусу
- масло оливковое для смазывания формы
- сметана для подачи – 30 мл
Способ приготовления:
1. Овсяные хлопья смешайте с яйцом, дайте постоять пять минут. После добавьте мелко нарезанный лук и квашеную капусту, рассол обязательно отожмите.
2. Добавьте специи и хорошо перемешайте тесто.
3. Руками сформуйте котлеты и выложите на противень смазанный оливковым маслом. Выпекайте 15-20 минут при 200 С в духовке.
Подавайте котлеты со сметаной и зеленью, будет очень вкусно!
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