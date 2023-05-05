Вкусные котлеты без мяса и муки: рассказываем, из чего приготовить сытное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Рецепт котлет из квашеной капусты

Котлеты могут быть не только из мяса, но еще и из печени, бобовых, овощей, квашеной капусты. Стоит отметить, что вместо муки можно использовать овсяные хлопья, а также манку. 

Вкусные домашние котлеты

Диетолог Светлана Фус поделилась в Facebook рецептом вкусных котлет из квашеной капусты с луком и овсяными хлопьями. 

Рецепт котлет
Видео дня

Ингредиенты:

  • квашеная капуста – 100 г
  • овсяные хлопья – 20 г
  • лук – 40 г
  • яйцо – 1 шт. 
  • специи – по вкусу
  • масло оливковое для смазывания формы
  • сметана для подачи – 30 мл

Способ приготовления:

1. Овсяные хлопья смешайте с яйцом, дайте постоять пять минут. После добавьте мелко нарезанный лук и квашеную капусту, рассол обязательно отожмите. 

Основа для котлет

2. Добавьте специи и хорошо перемешайте тесто.

3. Руками сформуйте котлеты и выложите на противень смазанный оливковым маслом. Выпекайте 15-20 минут при 200 С в духовке. 

Как приготовить котлеты из квашеной капусты

Подавайте котлеты со сметаной и зеленью, будет очень вкусно! 

Готовые котлеты из капусты

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты