Котлеты могут быть не только из мяса, но еще и из печени, бобовых, овощей, квашеной капусты. Стоит отметить, что вместо муки можно использовать овсяные хлопья, а также манку.

Диетолог Светлана Фус поделилась в Facebook рецептом вкусных котлет из квашеной капусты с луком и овсяными хлопьями.

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Ингредиенты:

квашеная капуста – 100 г

овсяные хлопья – 20 г

лук – 40 г

яйцо – 1 шт.

специи – по вкусу

масло оливковое для смазывания формы

сметана для подачи – 30 мл

Способ приготовления:

1. Овсяные хлопья смешайте с яйцом, дайте постоять пять минут. После добавьте мелко нарезанный лук и квашеную капусту, рассол обязательно отожмите.

2. Добавьте специи и хорошо перемешайте тесто.

3. Руками сформуйте котлеты и выложите на противень смазанный оливковым маслом. Выпекайте 15-20 минут при 200 С в духовке.

Подавайте котлеты со сметаной и зеленью, будет очень вкусно!

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