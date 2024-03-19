Домашние котлеты можно готовить из любого мяса, а также из овощей. Для еще более оригинального вкуса можно добавить в котлеты твердый или плавленный сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет с плавленным сыром и вареными яйцами.

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Ингредиенты:

1 кг фарша (свинины/курица/индейка)

1 лук

2 яйца

соль, перец

0,5 белого батона, замоченного в молоке и отжатого

Начинка:

3 плавленых сырка

3 яйца

30 г сливочного мягкого масла

соль

Кляр:

3 яйца

100-150 г майонеза

150-200 г муки

соль

масло для жарки

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте лук, специи, яйца и батон, перемешайте.

2. Натрите сырки, вареные яйца, масло, добавьте соль и перемешайте.

3. Сформируйте котлеты, во внутрь положите начинку.

4. Кляр: взбейте яйца с майонезом, добавьте муку, соль. Обмокните котлеты в кляр.

5. Пожарьте котлеты с двух сторон до готовности.

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