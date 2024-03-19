Вкусные котлеты "Птичье молоко" для ужина: из чего приготовить оригинальное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусные котлеты 'Птичье молоко' для ужина: из чего приготовить оригинальное блюдо

Домашние котлеты можно готовить из любого мяса, а также из овощей. Для еще более оригинального вкуса можно добавить в котлеты твердый или плавленный сыр.

Вкусные домашние котлеты с сыром

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет с плавленным сыром и вареными яйцами.

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • 1 кг фарша (свинины/курица/индейка)
  • 1 лук
  • 2 яйца
  • соль, перец
  • 0,5 белого батона, замоченного в молоке и отжатого

Начинка:

  • 3 плавленых сырка
  • 3 яйца
  • 30 г сливочного мягкого масла
  • соль

Кляр:

  • 3 яйца
  • 100-150 г майонеза
  • 150-200 г муки
  • соль
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте лук, специи, яйца и батон, перемешайте.

Фарш для блюда

2. Натрите сырки, вареные яйца, масло, добавьте соль и перемешайте.

Начинка для котлет

3. Сформируйте котлеты, во внутрь положите начинку.

4. Кляр: взбейте яйца с майонезом, добавьте муку, соль. Обмокните котлеты в кляр.

Кляр для котлет

5. Пожарьте котлеты с двух сторон до готовности.

Готовые котлеты с сыром

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