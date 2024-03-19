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Вкусные котлеты "Птичье молоко" для ужина: из чего приготовить оригинальное блюдо
Домашние котлеты можно готовить из любого мяса, а также из овощей. Для еще более оригинального вкуса можно добавить в котлеты твердый или плавленный сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет с плавленным сыром и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- 1 кг фарша (свинины/курица/индейка)
- 1 лук
- 2 яйца
- соль, перец
- 0,5 белого батона, замоченного в молоке и отжатого
Начинка:
- 3 плавленых сырка
- 3 яйца
- 30 г сливочного мягкого масла
- соль
Кляр:
- 3 яйца
- 100-150 г майонеза
- 150-200 г муки
- соль
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте лук, специи, яйца и батон, перемешайте.
2. Натрите сырки, вареные яйца, масло, добавьте соль и перемешайте.
3. Сформируйте котлеты, во внутрь положите начинку.
4. Кляр: взбейте яйца с майонезом, добавьте муку, соль. Обмокните котлеты в кляр.
5. Пожарьте котлеты с двух сторон до готовности.
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