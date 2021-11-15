Вкусные крученики с салом и чесноком: рецептом поделился Евгений Клопотенко

Если в любите мясо, а привычные котлеты надоели – не проблема. Ведь из этого продукта можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, например, зразы, вареники, пироги, тефтели, а также запекать в духовке с овощами, жарить на гриле.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своей сайте рецептом вкусных мясных кручеников с салом, которые вы приготовите всегдашняя за 20 минут.

Советы от кулинара:

Мясо для этого блюда можно брать разное, например, говядину, курятину и индюшатину.

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Сало нужно использовать без мясных прожилок, а также обязательно – добавьте чеснок, а если хотите более пикантный вариант блюда – добавьте перец чили. ​​​​​​​

Для аромата – не забывайте о зелени и тимьяне.

Ингредиенты:

свиная вырезка – 250 г

сало – 100 г

чеснок – 1 зуб.

свежий укроп – 10-12 веточек

манная крупа – 50 г

мука – 50 г

подсолнечное масло – 2-3 ст. л.

яйца – 1 шт.

тимьян – щепотка

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте и обсушите мясо, порежьте одинаковыми кусочками. Важно – перед тем, как отбить мясо каждый кусочек накройте пищевой пленкой и толко тогда отбейте.

2. Готовое мясо посолите, поперчите.

3. Сало порежьте небольшими кусочками и переложите в чашу блендера, туда добавьте 1 зубчик чеснока и 10-12 веточек укропа, всыпьте немного молотого тимьяна и перебейте все до однородности.

4. Готовую смесь переложите на мясо и аккуратно сверните, обязательно зафиксируйте зубочисткой.

5. Панировка: возьмите одну миску с мукой, вторую со взбитым яйцом и третью с манной крупой.

6. Готовые крупеники обваляйте в муке, далее обмокните в яйцо и запанируйте в манной крупе.

7. Предварительно разогрейте духовку дол 220 С

8. Готовые крученики обжарьте на сковороде до золотистости, а далее – переложите их на противень с пергаментом и отправьте в духовку всего на 15 минут при 180 С.

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