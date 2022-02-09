Как приготовить низкокалорийные куриные колбаски: в духовке и на сковороде
Такие куриные колбаски – это идеальный вариант для тех, кто хочет небанально приготовить привычное куриное филе. Они идеально дополнят гарнир и разнообразят прием пищи. Для блюда нужны доступные ингредиенты, а приготовить его можно на гриле, сковороде или в духовке – на ваш выбор.
Редакция FoodOboz собрала для вас рецепты куриных колбасок, которые можно приготовить разными способами.
Рецептом куриных колбасок на сковороде-гриле поделилась фудблогер (liliya_foodblogger) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
куриное филе – 2 шт
яйца – 1 шт
лук – 1 шт
молоко – 80 мл
мука – 1 ст. л.
соль, специи
Способ приготовления:
1. Филе, яйца, лук и молоко взбить в блендере до однородности.
2. Добавить соль, специи и муку. Перемешать.
3. Получившуюся массу переложить в кондитерский мешок. Выложить колбаски на сковороду.
4. Жарить по 5 минут с каждой стороны.
Еще одна идея куриных колбасок опубликована в кулинарном блоге leeroza в Instagram. Блюдо предлагают приготовить двумя способами: в духовке и на гриле. При этом добавляют, что куриные колбаски, приготовленные первым способом, получаются более сочными и менее калорийными.
Ингредиенты:
куриное филе – 500 г
лук – 1 шт
сливки – 70 мл
сливочное масло – 50 г
соль – 2\3 ч. л.
сахар – 1 ч. л.
специи
крахмал – 1,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Филе и лук взбить в блендере.
2. Добавить сливки, масло, сахар, соль, специи и крахмал. Сбить в блендере. Полученный фарш отбить.
3. Выложить колбаски в силиконовые формоки.
4. Запекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.
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