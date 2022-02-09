Как приготовить низкокалорийные куриные колбаски: в духовке и на сковороде

Такие куриные колбаски – это идеальный вариант для тех, кто хочет небанально приготовить привычное куриное филе. Они идеально дополнят гарнир и разнообразят прием пищи. Для блюда нужны доступные ингредиенты, а приготовить его можно на гриле, сковороде или в духовке – на ваш выбор.

Редакция FoodOboz собрала для вас рецепты куриных колбасок, которые можно приготовить разными способами.

Рецептом куриных колбасок на сковороде-гриле поделилась фудблогер (liliya_foodblogger) на своей странице в Instagram.

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Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт

яйца – 1 шт

лук – 1 шт

молоко – 80 мл

мука – 1 ст. л.

соль, специи

Способ приготовления:

1. Филе, яйца, лук и молоко взбить в блендере до однородности.

2. Добавить соль, специи и муку. Перемешать.

3. Получившуюся массу переложить в кондитерский мешок. Выложить колбаски на сковороду.

4. Жарить по 5 минут с каждой стороны.

Еще одна идея куриных колбасок опубликована в кулинарном блоге leeroza в Instagram. Блюдо предлагают приготовить двумя способами: в духовке и на гриле. При этом добавляют, что куриные колбаски, приготовленные первым способом, получаются более сочными и менее калорийными.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

лук – 1 шт

сливки – 70 мл

сливочное масло – 50 г

соль – 2\3 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

специи

крахмал – 1,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Филе и лук взбить в блендере.

2. Добавить сливки, масло, сахар, соль, специи и крахмал. Сбить в блендере. Полученный фарш отбить.

3. Выложить колбаски в силиконовые формоки.

4. Запекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.

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