Универсальное дополнение к любому гарниру – это котлеты. Чтобы изделия были достаточно диетическими и нежирными – для основы лучше всего выбрать куриное мясо. А яйца, которые традиционно добавляют в фарш для плотности, можно заменить.

Идея приготовления сытных куриных котлет без яиц для обеда опубликована на странице суперфиналистки проекта МастерШеф Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Изделия получатся очень мягкими и сочными.

Ингредиенты:

куриный фарш – 1 кг.

Видео дня

чеснок – 7 зубчиков (натертый или измельченный)

сухари – 4 ст.л.

манка – 2 ст. л.

свежий базилик – 4 ст.л.

паприка – 0,5 ст.л.

лук – 1 шт.

масло – 40 г

мука – 1 ст.л.

бульон или вода – 400 мл.

сливки – 250 мл.

соль, перец

горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В большой миске к куриному фаршу добавьте 4 зубчика измельченного чеснока, базилик, паприку, манку, сухари, соль и перец.

2. Все хорошо смешайте и отбейте фарш.

3. Смочите руки водой или маслом и сформуйте небольшие котлетки.

4. Жарьте до золотистого цвета с обеих сторон. Выложите на тарелку.

5. Нарезанный лук и чеснок (с зубчиками) жарьте в сковороде, где жарились котлетки, с маслом в течение 2 минут.

6. Добавьте муку, постоянно помешивая.

7. Влейте бульон (или воду) и сливки.

8. Дальше соль, перец, паприка, горчица по вкусу.

9. Котлеты сверните на сковороду в соус и готовьте в течение 20 минут на медленном огне.

10. Перед подачей посыпьте свежим базиликом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: