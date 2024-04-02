Вкусные куриные котлеты без яиц для сытного обеда: что добавить, чтобы изделия не распадались
Универсальное дополнение к любому гарниру – это котлеты. Чтобы изделия были достаточно диетическими и нежирными – для основы лучше всего выбрать куриное мясо. А яйца, которые традиционно добавляют в фарш для плотности, можно заменить.
Идея приготовления сытных куриных котлет без яиц для обеда опубликована на странице суперфиналистки проекта МастерШеф Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Изделия получатся очень мягкими и сочными.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 1 кг.
- чеснок – 7 зубчиков (натертый или измельченный)
- сухари – 4 ст.л.
- манка – 2 ст. л.
- свежий базилик – 4 ст.л.
- паприка – 0,5 ст.л.
- лук – 1 шт.
- масло – 40 г
- мука – 1 ст.л.
- бульон или вода – 400 мл.
- сливки – 250 мл.
- соль, перец
- горчица – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. В большой миске к куриному фаршу добавьте 4 зубчика измельченного чеснока, базилик, паприку, манку, сухари, соль и перец.
2. Все хорошо смешайте и отбейте фарш.
3. Смочите руки водой или маслом и сформуйте небольшие котлетки.
4. Жарьте до золотистого цвета с обеих сторон. Выложите на тарелку.
5. Нарезанный лук и чеснок (с зубчиками) жарьте в сковороде, где жарились котлетки, с маслом в течение 2 минут.
6. Добавьте муку, постоянно помешивая.
7. Влейте бульон (или воду) и сливки.
8. Дальше соль, перец, паприка, горчица по вкусу.
9. Котлеты сверните на сковороду в соус и готовьте в течение 20 минут на медленном огне.
10. Перед подачей посыпьте свежим базиликом.
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