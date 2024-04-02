Вкусные куриные котлеты без яиц для сытного обеда: что добавить, чтобы изделия не распадались

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусные куриные котлеты без яиц для сытного обеда: что добавить, чтобы изделия не распадались

Универсальное дополнение к любому гарниру – это котлеты. Чтобы изделия были достаточно диетическими и нежирными – для основы лучше всего выбрать куриное мясо. А яйца, которые традиционно добавляют в фарш для плотности, можно заменить.

Идея приготовления сытных куриных котлет без яиц для обеда опубликована на странице суперфиналистки проекта МастерШеф Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Изделия получатся очень мягкими и сочными.

Вкусные куриные котлеты без яиц для сытного обеда: что добавить, чтобы изделия не распадались

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 1 кг.
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  • чеснок – 7 зубчиков (натертый или измельченный)
  • сухари – 4 ст.л.
  • манка – 2 ст. л.
  • свежий базилик – 4 ст.л.
  • паприка – 0,5 ст.л.
  • лук – 1 шт.
  • масло – 40 г
  • мука – 1 ст.л.
  • бульон или вода – 400 мл.
  • сливки – 250 мл.
  • соль, перец
  • горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Вкусные куриные котлеты без яиц для сытного обеда: что добавить, чтобы изделия не распадались

1. В большой миске к куриному фаршу добавьте 4 зубчика измельченного чеснока, базилик, паприку, манку, сухари, соль и перец.

2. Все хорошо смешайте и отбейте фарш.

Вкусные куриные котлеты без яиц для сытного обеда: что добавить, чтобы изделия не распадались

3. Смочите руки водой или маслом и сформуйте небольшие котлетки.

4. Жарьте до золотистого цвета с обеих сторон. Выложите на тарелку.

Вкусные куриные котлеты без яиц для сытного обеда: что добавить, чтобы изделия не распадались

5. Нарезанный лук и чеснок (с зубчиками) жарьте в сковороде, где жарились котлетки, с маслом в течение 2 минут.

6. Добавьте муку, постоянно помешивая.

Вкусные куриные котлеты без яиц для сытного обеда: что добавить, чтобы изделия не распадались

7. Влейте бульон (или воду) и сливки.

Вкусные куриные котлеты без яиц для сытного обеда: что добавить, чтобы изделия не распадались

8. Дальше соль, перец, паприка, горчица по вкусу.

Вкусные куриные котлеты без яиц для сытного обеда: что добавить, чтобы изделия не распадались

9. Котлеты сверните на сковороду в соус и готовьте в течение 20 минут на медленном огне.

10. Перед подачей посыпьте свежим базиликом.

Вкусные куриные котлеты без яиц для сытного обеда: что добавить, чтобы изделия не распадались

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