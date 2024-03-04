Вкусные куриные котлеты: что добавить для нежной текстуры

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Вкусные куриные котлеты: что добавить для нежной текстуры

Куриные котлеты всегда вкусно, но нужно хорошо постараться, чтобы они не получились сухими. Для этого хозяйки используют разные методы.

Но, благодаря рецепту фудблогера с ником thefoodhub.by_ilona, котлеты из куриного филе всегда будут иметь очень нежную текстуру. Как приготовить такое блюдо, она рассказала в Instagram.

Вкусные куриные котлеты: что добавить для нежной текстуры

Ингредиенты

  • Фарш из куриного филе – 400 г
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  • Булочка бриош – 1 шт.
  • Молоко – 100 мл
  • Лук – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Твердый сыр
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Булочку измельчаем руками и заливаем молоком. Булка должна полностью впитать молоко. Если останется лишняя жидкость – сливаем.

2. Лук чистим и натираем на мелкой терке.

3. Фарш смешиваем с булкой, луком, яйцом, солью и перцем. Хорошо перемешиваем.

Вкусные куриные котлеты: что добавить для нежной текстуры

4. Часть фарша выкладываем на хорошо разогретую сковороду, сверху выкладываем кусок сыра и накрываем второй частью фарша.

Вкусные куриные котлеты: что добавить для нежной текстуры

5. Обжариваем на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны.

6. В кастрюлю наливаем немного воды, чтобы она покрыла дно. Выкладываем котлеты и тушим на маленьком огне в течение 20 минут.

Вкусные куриные котлеты: что добавить для нежной текстуры

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