Куриные котлеты всегда вкусно, но нужно хорошо постараться, чтобы они не получились сухими. Для этого хозяйки используют разные методы.

Но, благодаря рецепту фудблогера с ником thefoodhub.by_ilona, котлеты из куриного филе всегда будут иметь очень нежную текстуру. Как приготовить такое блюдо, она рассказала в Instagram.

Ингредиенты

Фарш из куриного филе – 400 г

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Булочка бриош – 1 шт.

Молоко – 100 мл

Лук – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Твердый сыр

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Булочку измельчаем руками и заливаем молоком. Булка должна полностью впитать молоко. Если останется лишняя жидкость – сливаем.

2. Лук чистим и натираем на мелкой терке.

3. Фарш смешиваем с булкой, луком, яйцом, солью и перцем. Хорошо перемешиваем.

4. Часть фарша выкладываем на хорошо разогретую сковороду, сверху выкладываем кусок сыра и накрываем второй частью фарша.

5. Обжариваем на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны.

6. В кастрюлю наливаем немного воды, чтобы она покрыла дно. Выкладываем котлеты и тушим на маленьком огне в течение 20 минут.

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